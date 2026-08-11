사진=아이콘 구준회 SNS

그룹 아이콘 구준회가 국방의 의무를 다한다.구준회는 11일 신병교육대에 입소, 기초군사훈련을 받은 뒤 현역으로 복무한다.그는 입대 전날인 10일 SNS에 짧게 자른 머리로 경례하는 사진을 올렸다. 구준회는 "건강히 잘 다녀오겠습니다!"라고 짧은 인사를 남겼다.앞서 구준회 소속사 143엔터테인먼트는 "오는 8월 11일, 멤버 구준회가 훈련소에 입소해 현역으로 병역의 의무를 이행할 예정"이라고 밝혔다.이어 "신병교육대 입소 당일에는 다수의 국군 장병 및 가족이 함께하는 자리인 만큼, 안전사고 예방을 위해 별도의 공식 행사는 진행하지 않는다"며 "팬 여러분은 현장 방문을 삼가시기 바란다"고 당부했다.구준회는 2015년 아이콘 멤버로 데뷔했다. 아이콘은 '사랑을 했다', '취향저격', '리듬 타' 등 곡을 내며 활발하게 활동했다. 2024년 7월에는 EP '멍'을 내고 솔로 가수로 나섰다. '보라! 데보라', '반짝이는 워터멜론', '결혼해YOU' 등 드라마에 출연하며 연기 활동도 병행했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr