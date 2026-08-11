맏형 목 부러질라고…BTS 정국, 막내온탑은 장난꾸러기

방탄소년단 정국과 진이 장난기 넘치는 모습으로 남다른 우정을 자랑했다.공개된 사진 속 정국은 진의 몸을 뒤에서 끌어안은 채 장난을 치고 있다. 진은 정국의 팔에 몸을 맡긴 채 뒤로 크게 젖혀져 있어 웃음을 자아낸다. 눈까지 감은 진의 표정과 아무렇지 않게 형을 붙잡고 있는 정국의 모습이 대비되며 유쾌함을 더했다.방탄소년단 내 막내인 정국과 맏형 진의 허물없는 관계도 고스란히 느껴진다. 나이 차이를 잊게 할 만큼 격의 없이 장난을 주고받는 모습이 두 사람의 오랜 친분을 짐작하게 한다.특히 정국은 평소에도 멤버들에게 스스럼없이 장난을 치는 '장꾸 막내' 면모로 팬들의 사랑을 받아왔다. 이번에도 맏형 진을 상대로 거침없는 장난을 펼치며 제대로 '막내온탑'의 면모를 보여줬다.반면 진은 동생의 장난을 자연스럽게 받아주며 맏형다운 친근함을 드러냈다. 무대 위에서는 강렬한 카리스마를 보여주는 두 사람이지만, 무대 밖에서는 여전히 장난꾸러기 형제로 돌아간 모습이 훈훈함을 자아낸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr