12일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

12일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

'나는 SOLO' 33기 모솔남들이 생애 첫 프러포즈 미션으로 솔로나라를 초토화시킨다.오는 12일 방송되는 SBS Plus·ENA '나는 SOLO'에서는 33기 모솔남들의 첫인상 프러포즈가 공개된다. 모솔남들은 꽃다발과 음성 인형을 들고 각자 마음에 둔 모솔녀를 찾아가 자신의 마음을 표현한다.이날 제작진은 모솔남들에게 첫인상 프러포즈 미션을 전달한다. 마음에 둔 모솔녀를 위한 메시지를 음성 인형에 녹음한 뒤, 상대가 잠들기 전 몰래 불러내 꽃다발과 함께 건네는 방식이다. 제작진은 "눈에 띄지 않게 은밀하게 위대하게 전달하시라. 프러포즈 한번 멋있게 해보시라"고 주문한다.처음 마주한 프러포즈 미션에 모솔남들은 당황한다. 상철은 "꽃을 주면서 고백하거나 그런 경험 자체가 없다. 이걸 어떻게 하지?"라며 난감해하고, 영식 역시 "어렸을 때 유치원 다닐 때 그런 거 말고, (여자한테 선물을) 줘본 적은 없는 것 같다"고 털어놓는다.광수는 "은밀하게" 전달하라는 제작진의 주문에 선물을 숨길 장소를 찾아 "솔로나라" 곳곳을 돌아다닌다. "어디로 갈까?", "어디가 안 보이지? 괜찮은 곳이…"라며 고민하는 광수의 모습에 데프콘은 "100% 퓨어하다. 우리 모태솔로 특집의 핵"이라고 말한다.반면 영호는 자연스럽게 모솔녀에게 산책을 제안한다. 주변 조명을 언급한 그는 "저 밑에 쪽에? 못 보셨구나"라며 함께 밖으로 나갈 계기를 만든다. 이를 지켜보던 3MC는 모태솔로답지 않은 영호의 모습에 놀라고, 데프콘은 "모태솔로 맞아? 영호는 '모태 사기꾼' 같은데?"라고 말해 웃음을 자아낸다.'나는 SOLO'는 12일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr