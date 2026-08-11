그룹 엔시티 위시 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT WISH(엔시티 위시)가 일본에서 처음으로 '플래티넘' 인증을 받았다.지난 10일 일본 레코드협회에 따르면 NCT WISH가 지난달 15일 발매한 일본 싱글 'YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL'(요이돈! / 보이 미츠 걸)은 7월 기준 누적 출하량 25만 장을 넘어서며 골드 디스크 부문 플래티넘 인증을 획득했다. NCT WISH가 일본 레코드협회로부터 플래티넘 인증을 받은 것은 이번이 처음이다.현지 차트에서도 성적을 냈다. 'YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL'은 발매 당일 오리콘 데일리 싱글 랭킹 1위에 올랐으며, 더블 타이틀곡 가운데 'YO-I-DON!'은 빌보드 재팬 '핫 100'에서 3위를 기록했다.이번 싱글에는 새로운 시작을 향해 나아가는 설렘을 담은 'YO-I-DON!'과 일본 그룹 TRF가 1994년 발표한 히트곡을 리메이크한 'BOY MEETS GIRL' 등 2곡이 수록됐다.NCT WISH는 오는 28일 일본 TV아사히 '뮤직 스테이션(MUSIC STATION)'에 출연해 'BOY MEETS GIRL' 무대를 선보인다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr