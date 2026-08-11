사진제공=스타쉽엔터테인먼트

그룹 아이브(IVE)가 일본 네 번째 앨범으로 현지 레코드협회 플래티넘 인증을 받았다.일본레코드협회가 10일 발표한 2026년 7월 골드디스크 인정 작품에 따르면, 아이브의 일본 미니 4집 'LUCID DREAM'(루시드 드림)은 누적 출하량 25만 장을 넘기며 플래티넘 인증 목록에 올랐다.지난 5월 공개된 'LUCID DREAM'은 발매 직후 오리콘 주간 합산 앨범 랭킹과 주간 앨범 랭킹 1위를 기록했다. 발매 첫 주 판매량 12만 장을 기록하며 오리콘 주간 차트 2관왕에 오른 바 있다. 빌보드 재팬 주간 앨범 세일즈 차트에서도 정상에 올랐다.현지 공연 활동도 진행됐다. 아이브는 두 번째 월드 투어 'SHOW WHAT I AM'(쇼 왓 아이 엠)의 일환으로 교세라 돔 오사카와 도쿄 돔에서 단독 공연을 열고 총 12만 7천여 명의 관객을 모았다. 당시 닛칸스포츠를 비롯한 주요 현지 매체와 후지TV '메자마시테레비' 등 방송 프로그램에서 해당 공연 소식을 다뤘다.한편, 아이브는 TBS 'CDTV 라이브! 라이브!', 니혼TV 'THE MUSIC DAY', TV아사히 '뮤직 스테이션 1500회 기념 여름 2시간 SP' 등에 출연해 무대를 선보였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr