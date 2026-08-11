'위대한 가이드3' 이무진이 최다니엘을 상대로 프로그램 하차를 건 ATV 레이스를 제안한다.
11일 방송되는 MBC에브리원 "위대한 가이드3"에서는 모로코 마라케시 근교 아가페이 사막을 찾은 최다니엘과 이무진의 모습이 그려진다. 숙소에서 우연히 발견한 팸플릿을 보고 ATV 체험에 나선 두 사람은 광활한 사막을 질주하며 치열한 맞대결을 벌인다.
이날 이무진은 최다니엘에게 프로그램 하차를 건 ATV 레이스를 제안한다. 갑작스러운 제안에 당황하던 최다니엘도 곧바로 승부욕을 보이며 대결에 나선다. 이를 지켜보던 전소민은 "안 지려고 어금니 꽉 깨물었어"라며 두 사람의 승부에 몰입한다. 레이스를 앞두고 신경전도 벌어진다. 이무진이 갑작스럽게 퀴즈를 내자 최다니엘이 발끈한 것. 스튜디오에서 이를 지켜보던 김대호는 몽둥이를 찾고, 전소민 역시 "욕 나올 만해"라며 최다니엘의 반응에 공감한다.
본격적인 ATV 레이스가 시작되자 두 사람의 경쟁도 치열해진다. 바위가 가득한 오프로드 코스에 들어선 최다니엘과 이무진은 앞서거니 뒤서거니 하며 접전을 벌인다. 이를 지켜보던 김대호는 스포츠 캐스터처럼 실시간 중계에 나서고, 박명수는 "제가 볼 때는 둘 다 날아갈 것 같아요"라고 말해 웃음을 자아낸다.
'위대한 가이드3'는 이날 오후 9시 30분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
11일 방송되는 MBC에브리원 "위대한 가이드3"에서는 모로코 마라케시 근교 아가페이 사막을 찾은 최다니엘과 이무진의 모습이 그려진다. 숙소에서 우연히 발견한 팸플릿을 보고 ATV 체험에 나선 두 사람은 광활한 사막을 질주하며 치열한 맞대결을 벌인다.
이날 이무진은 최다니엘에게 프로그램 하차를 건 ATV 레이스를 제안한다. 갑작스러운 제안에 당황하던 최다니엘도 곧바로 승부욕을 보이며 대결에 나선다. 이를 지켜보던 전소민은 "안 지려고 어금니 꽉 깨물었어"라며 두 사람의 승부에 몰입한다. 레이스를 앞두고 신경전도 벌어진다. 이무진이 갑작스럽게 퀴즈를 내자 최다니엘이 발끈한 것. 스튜디오에서 이를 지켜보던 김대호는 몽둥이를 찾고, 전소민 역시 "욕 나올 만해"라며 최다니엘의 반응에 공감한다.
본격적인 ATV 레이스가 시작되자 두 사람의 경쟁도 치열해진다. 바위가 가득한 오프로드 코스에 들어선 최다니엘과 이무진은 앞서거니 뒤서거니 하며 접전을 벌인다. 이를 지켜보던 김대호는 스포츠 캐스터처럼 실시간 중계에 나서고, 박명수는 "제가 볼 때는 둘 다 날아갈 것 같아요"라고 말해 웃음을 자아낸다.
'위대한 가이드3'는 이날 오후 9시 30분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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