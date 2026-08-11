소유가 새 보금자리를 공개했다. / 사진='소유기' 유튜브 캡쳐

소유가 새 보금자리를 공개했다. / 사진='소유기' 유튜브 캡쳐

가수 소유가 6년 만에 이사한 새로운 보금자리를 공개했다. 소유의 취향이 담긴 세련된 인테리어가 주목받고 있다.지난 10일 유튜브 채널 '소유기'에는 '6년 만에 이사한 소유 집 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 소유는 애정이 담긴 집의 공간들을 직접 소개했다.가장 먼저 눈길을 끈 곳은 현관 옆에 마련된 개인 사우나였다. 소유는 "만족도가 굉장히 높다"며 운동 후 극적인 효과를 내거나 아침 부기 제거를 위해 사우나를 애용하는 루틴을 공개했다.이어 공개된 홈 헬스장에는 층간소음을 방지하기 위한 전문 매트와 다양한 운동 기구가 구비돼 있었다. 소유는 최근 자신을 향한 '뼈말라' 수식어에 대해 "뼈말라는 아니다. 근육이 꽤 있다"라고 해명했다.주방 역시 소유의 취향이 적극적으로 반영된 공간이었다. 깔끔하게 정리된 팬트리가 눈길을 끌자 소유는 "솔직하게 정리 이모님들을 꽤 오랫동안 구독 중"이라고 털어놨다. 소유는 "내 집이라고 생각하니 마음이 편하고, 전 집에서 하지 못했던 로망들을 펼치고 있다"며 높은 만족감을 나타냈다.앞서 소유는 10년 전쯤 주식 공부를 위해 삼성전자와 SK하이닉스 주식에 약 1억 원을 투자했다고 밝혔다. 최근 이사 시기에 맞춰 수익금을 확인했고 그 덕에 새집으로 이사할 수 있었다고 설명했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr