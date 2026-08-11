홍현희 감량 전(왼), 감량 후 모습./사진=텐아시아DB, MBC

홍현희가 비만 치료제 의혹을 부인했다./사진제공=MBC

10kg를 감량한 홍현희가 비만 치료제 의혹을 해명한다. 앞서 홍현희는 다이어트 이후 남편 제이쓴이 다이어트 보조제 사업에 나서며 '팔이피플' 논란에 휩싸인 바 있다.오는 12일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 방송인 홍현희, 뮤지컬 음악감독 김문정, 개그맨 이창호, 마술사 유호진이 출연하는 ‘더위 잊고~ 렛잇고’ 특집으로 꾸며진다.홍현희는 이날 과거 가장 체중이 많이 나갔던 시기와 비교하면 약 10kg을 감량했다고 밝힌다. 그러나 눈에 띄게 달라진 모습 때문에 비만 치료제의 도움을 받은 것이 아니냐는 의혹도 따라왔다. 결국 홍현희는 “결백하다!”며 적극적으로 해명에 나선다. 자신의 건강 관리 방식과 노력에 대한 이야기를 이어가던 중 현장에서 ‘피까지 뽑아보자’고 나선다. 과거 사진을 다시 본 뒤 자신조차 달라진 모습에 놀랐다고 고백한다.10여 년 전 선보였던 개그 코너 ‘더 레드’의 역주행 소식도 공개한다. 홍현희는 최근 유재석이 해당 캐릭터를 좋아한다고 언급한 뒤 과거 영상의 조회수가 다시 오르기 시작했다고 밝힌다. ‘더 레드’는 잘난 척하는 상대를 향해 거침없이 직언을 날리는 속 시원한 캐릭터로, 홍현희가 스튜디오에서 당시 캐릭터를 직접 소환한다. 홍현희는 ‘더 레드’ 캐릭터의 뮤즈가 자신의 어머니라며, 어린 시절 집에서 들었던 부모님의 실제 대화와 어머니 특유의 강렬한 말투가 캐릭터에 자연스럽게 녹아들었다고 설명한다.아들 준범이와의 재미있는 일상도 공개한다. 요즘 역할극에 푹 빠진 준범이가 엄마, 아빠에게 상황과 대사를 지시하는 것을 좋아한다고. 홍현희는 준범이가 목소리 톤까지 세세하게 디렉팅한다며, 마음에 들 때까지 같은 장면을 여러 번 반복하게 만드는 ‘리틀 호랑이 감독님’의 혹독한 연기 트레이닝 방식을 공개한다.홍현희는 준범이의 유치원에 알려진 뜻밖의 이미지 때문에 당황한 일을 공개한다. 준범이가 선생님에게 “엄마 방은 화장실”이라고 말했다는 사실을 알고 당황했다고 밝힌다.홍현희는 과거 오정태와 함께 촬영했던 ‘트러블 메이커’ 패러디 영상의 비하인드도 꺼낸다. 당시 패러디가 유행하던 시절 오정태의 제안으로 촬영에 나선 그는 이 영상이 자신의 인생을 바꿀 기회라고 생각해 소속사의 만류에도 촬영을 강행했다고 설명한다. ‘트러블 메이커’의 원작을 그대로 재현하겠다는 의욕에 불타올라 진한 스킨십을 나누며 촬영했는데 결국 예상과 다른 전개가 펼쳐졌다고 해 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr