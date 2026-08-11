처가 재산 때문에 아내의 외도를 묵인한 교수 남편의 민낯이 공개됐다./사진제공=채널A

처가 재산 때문에 아내의 외도를 묵인한 교수 남편의 민낯이 공개됐다./사진제공=채널A

'탐정들의 영업비밀'이 처가 재산 때문에 아내의 외도를 묵인한 교수 남편의 검은 속내를 파헤쳤다.지난 10일 방송된 채널A '탐정들의 영업비밀' 실화 재구성 코너 '사건 수첩'에서는 '자유 연애 허가서'까지 작성하며 아내의 외도를 용인한 철학과 교수 남편의 기묘한 속내가 공개됐다.의뢰인은 그의 어머니로, 어느 날 아들의 신혼집을 찾았다가 며느리의 불륜 낌새를 감지하고 탐정단에 조사를 의뢰했다. 의뢰인은 "아들 집 앞에서 본 낯선 남자에게서 며느리 냄새가 났다"며 의심을 품었다. 조사 결과 실제로 의뢰인의 며느리는 해당 남성과 외도 중이었다. 놀라운 것은 의뢰인의 아들 역시 아내의 외도를 알고 있었고, 심지어 아내를 불륜남에게 직접 데려다주기까지 하며 적극적으로 돕고 있었다. 그는 아내가 불륜남의 아이를 임신한 것을 알게 되자 "그 아이가 내 인생과 철학을 완성시켜 줄 수 있을 것 같다"며 좋은 아빠가 되어주겠다고 자처했다. 이를 본 데프콘은 "어메이징하다"며 놀라움을 감추지 못했다.이 모든 행동 뒤에는 아내와 처가의 막대한 재산을 놓치지 않으려는 속셈이 숨어 있었다. 의뢰인의 아들은 시골에서 태어나 사교육 없이 명문대에 진학, 장학금으로 유학까지 다녀온 일명 '개천에서 난 용'이었다. 결혼 후 어느 날 아내의 불륜 현장을 목격하고 충격에 빠졌지만, 그 순간 그의 머릿속을 스친 것은 아내와 처가의 어마어마한 재력이었다. 결국 그는 자신의 자존심을 지키는 동시에 아내의 약점을 잡고 결혼 생활을 유지하기 위해 "서로의 성적 자유를 보장하자"는 명목으로 '자유 연애 허가서'를 쓰고 아내의 외도를 눈감아줬다. 아내가 임신을 하면서 처가의 지원으로 무려 150억 원이 넘는 강남 62평 고급 아파트로 이사하게 되자 남몰래 환호하기도 했다.김풍은 "주변에 철학을 공부했던 친구들이 돈 때문에 전혀 다른 일들을 하는 걸 많이 봤다. 마냥 남 일 같지 않았다"고 말했다. 육중완 역시 "뮤지션들도 돈 없이 음악 하면 서른 언저리에서 많이 무너진다. 현실적으로 돈은 꿈을 좇을 때 자존감을 채워주긴 하는 것 같다"고 공감했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr