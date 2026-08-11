박세미가 성형 부작용으로 재수술을 했다고 밝혔다./사진='짠한형'

박세미가 성형 부작용으로 재수술을 했다고 밝혔다./사진='짠한형'

'서준맘' 개그우먼 박세미가 성형 부작용을 고백했다.지난 10일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '내향인은 나눠 보세요 야무지게 기 빨아가는 그녀들'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 게스트로는 박세미, 김지유, 이혜지가 출연했다.이날 신동엽은 박세미에게 "옆모습 보니까 이지혜 느낌이 살짝 있다"라고 말했다. 이에 박세미는 "그 소리 많이 듣는다"며 유인나, 한채아도 닮았다고 주장했다.정호철은 "세미를 오래 봤는데 얼굴이"라고 웃으며 "쉬는 기간 없이 얼굴이 계속 바뀌니까 신기하다"고 성형을 언급했다. 박세미는 솔직하게 성형 사실을 고백하며 "처음 이야기 하는 건데, 코수술한 지 14년 됐는데 구축이 와서 재수술했다. 코가 말려 올라가서 콧구멍이 많이 보였다. 매일 코딱지를 빼야 했다"고 고백했다.이어 그는 "수술 후 눈앞꼬리가 몰리다 못해 콧대에 올라탄 거다. 내 얼굴이 너무 징그러워서 최근에 앞 트임 막는 수술을 했다"덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr