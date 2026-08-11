배우 김혜수가 촬영 비하인드 사진을 공개했다. / 사진=김혜수 SNS

배우 김혜수가 남다른 비율을 자랑했다. / 사진=김혜수 SNS

배우 김혜수가 드라마 촬영 현장에서 찍은 사진을 공개했다.김혜수는 11일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재하고 쿠팡플레이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'를 태그했다.공개된 사진 속 김혜수는 작업복 차림으로 눈길을 끌었다. 넉넉한 작업복에 안전모까지 착용했지만 늘씬한 비율과 비주얼은 가려지지 않았다. 극 중 인테리어 회사 CEO를 맡은 만큼 촬영을 위해 작업복을 입은 것으로 보인다.또 다른 사진에서는 180도 다른 분위기를 선보였다. 대기실로 보이는 공간에서 레드 체크 패턴의 미니 원피스에 브라운 스타킹과 롱부츠를 매치한 채 다양한 포즈를 취했다. 여기에 레오파드 패턴의 겉옷을 더해 시크한 분위기를 자아냈다.김혜수는 현재 쿠팡플레이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연하고 있다. 김혜수는 극 중 인테리어 회사 CEO이자 인기 인플루언서 경희 역을 맡았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr