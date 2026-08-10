에릭남, 미국 그래미 뮤지엄 무대 선다…'Spotlight' 출연

싱어송라이터이자 배우 에릭남이 미국 그래미 뮤지엄 무대에 오른다.에릭남은 10일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 그래미 뮤지엄의 레이 찰스 루프탑 테라스에서 열리는 프로그램 'Spotlight'(스포트라이트)에 참석한다.'Spotlight'는 그래미 뮤지엄이 주최하는 라이브 및 토크 프로그램으로, 주목받는 아티스트를 초청해 진행한다. 에릭남은 무대에서 라이브 공연과 토크를 진행한다.행사는 빌보드 호스트 테트리스 케리(Tetris Kelly)가 맡은 인터뷰로 시작된다. 에릭남은 최근 음악 활동과 오는 10월 발매 예정인 정규 4집 'Confessions of a Lonely Heart'(컨페션스 오브 어 론리 하트), 투어 일정 등 향후 계획을 설명할 예정이다. 관객들과의 Q&A 시간도 마련된다.인터뷰와 Q&A 이후에는 약 30분간 어쿠스틱 라이브 무대를 선보인다. 지난 7일 공개한 신곡 'Someday'(썸데이)를 포함해 주요 곡들을 어쿠스틱 버전으로 연주한다.에릭남은 최근 종합 엔터테인먼트 기업 올마이애닉도츠(all my anecdotes)와 전속 계약을 맺었다. 이후 정규 4집 선공개 곡인 'Someday'를 발표하는 등 활동을 이어가고 있다.아울러 에릭남은 미국 NBC 피콕(Peacock) 서바이벌 프로그램 'The Traitors'(더 트레이터스) 시즌4에서 최종 3위에 올랐다. 애니메이션 영화 'Avatar Aang: The Last Airbender'(아바타 아앙: 더 라스트 에어벤더)에서는 성우로 참여했으며, 2027년 2월 개봉 예정인 영화 'K-Pop: The Debut'(케이팝: 더 데뷔) 출연도 앞두고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr