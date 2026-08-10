양상국과 최홍만이 티격태격했다. / 사진제공=코미디TV

양상국과 최홍만이 티격태격했다. / 사진제공=코미디TV

‘안녕하세요, 거인인데요’의 최홍만과 양상국이 티격태격하는 모습을 보였다.지난 9일 방송된 코미디TV ‘안녕하세요, 거인인데요’에서는 최홍만과 양상국의 제주도 여행 두 번째 이야기가 공개됐다. 두 사람은 먼저 고기 무한리필 식당을 찾았다. 양상국은 식당에 들어서자 “최홍만은 대인·소인 가격을 합쳐 받아야 한다”며 그의 큰 체격을 두고 농담했다.최홍만은 운동선수로 활동하던 시절을 떠올렸다. 그는 “어릴 때 운동할 때 고기 먹는 시간이 가장 행복했다”며 “코치님이 먹는 건 걱정 안 해도 된다고 했다”고 설명했다. 이후 두 사람은 우삼겹과 양념갈비 등을 먹으며 식사를 이어갔다.다음으로는 제주도의 한 해장국집을 방문했다. 양상국은 전날 회식에 참석하지 않은 최홍만에게 “무슨 해장이냐. 해장의 성지면 술 먹고 왔어야죠”라고 말했다.식사 전에는 고추냉이를 활용한 복불복 게임도 진행됐다. 게임에서 진 최홍만은 상품으로 질문에 대한 답을 알려주는 책을 받았다. 양상국이 책을 향해 “저를 좀 때리고 싶으세요?”라고 묻자 “진짜 당신을 보여줘야 한다”는 답이 나왔다. 이에 최홍만은 “드루와 드루와”라고 받아쳤다.양상국은 이후 “제주도는 너무 좋은데 제주도 사는 한 명만 싫다”고 말했고, 최홍만이 서운한 반응을 보이자 곧바로 “형 말고요”라고 덧붙였다. 식사를 마친 양상국은 해장국 맛에도 만족감을 나타냈다.보말을 두고도 두 사람의 대화는 이어졌다. 사장의 설명에 최홍만이 자신의 지식을 덧붙이자 양상국은 이를 계속 확인하며 장난을 걸었다. 결국 양상국은 최홍만에게 한 차례 맞기도 했다.양상국이 “역시 형님 머리에 든 게 많네요”라고 말하자 최홍만은 “이래 봬도 체육교사 자격증이 있는 사람”이라고 답했다. 이에 양상국이 “학생을 이렇게 두들겨 패요?”라고 묻자 최홍만은 “네가 학생이냐. 제주도 오면 겸손해야 한다고 했잖아”라고 말했다. 양상국은 다시 “그래서 제가 참교육 당한 거냐”고 받아쳤다. 이후 처음으로 보말을 먹어본 그는 “왜 이제야 먹어봤지”라며 감탄했다.‘안녕하세요, 거인인데요’는 매주 일요일 밤 11시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr