문상훈이 이동욱의 미담을 공개했다. / 사진=텐아시아DB

문상훈이 이동욱의 미담을 공개했다. / 사진='빠더너스' 유튜브 캡쳐

배우 이동욱이 후배 문상훈을 위해 거액의 식사비를 대신 결제한 사실이 알려졌다.지난 9일 유튜브 채널 '빠더너스'에는 '문상훈이 30분 동안 이동욱한테 반하는 영상'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 문상훈은 이동욱과의 특별한 인연을 공개하며 그의 미담을 공개했다.문상훈은 과거 한 근사한 식당에서 지인들과 식사하던 과거를 회상했다. 문상훈은 "누가 쏘기로 한 날이라 '맛있는 거 많이 먹자'고 해서 일주일 동안 긴축 재정도 했다"며 "그렇게 마음을 먹고 있는 거 없는 거 다 시켜 먹었다. 거기 있는 메뉴를 거의 다 먹었다"라고 설명했다.마침 그 뒤에는 이동욱이 앉아 있었고 두 사람은 인사를 주고받았다. 문상훈은 식사를 마친 뒤 계산을 하려고 갔다가 깜짝 놀랐다. 뒷자리에 앉아있던 이동욱이 문상훈 테이블의 결제를 하고 간 것. 문상훈은 "그때 이후로 나도 누군가를 보면 대신 결제하려고 했다"며 감사를 전했다.이동욱은 그때까지 문상훈을 실제로 본 적이 없었지만, 구독을 오래전부터 하고 있었다고 털어놨다. 그는 "유병재 씨 통해서 얘기도 들었다"며 "낯 가리는 성격도 잘 아는데 (식당에서) 어렵게 인사하는 게 고맙기도 했고 결정적으로 병재 동생이라서 같이 결제했다"고 말했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr