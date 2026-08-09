정지선 셰프가 직원들의 소개팅을 지켜보다 소개팅남의 칭찬에 웃음을 감추지 못한다./사진제공=KBS2

정지선 셰프가 직원들의 소개팅을 지켜보다 소개팅남의 칭찬에 웃음을 감추지 못한다./사진제공=KBS2

초등학교 5학년 아들이 있다고 알려진 정지선 셰프가 직원들의 소개팅을 지켜보다 소개팅남의 칭찬에 웃음을 감추지 못한다.9일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 정지선이 직원들을 위해 직접 주선한 소개팅 현장이 공개된다.세 번째 소개팅남으로 '역삼동 근육남'이 등장한다. 직원의 소개팅을 지켜보기 위해 현장을 찾은 정지선은 처음에는 상대를 유심히 살피며 경계하는 모습을 보인다. 그러나 소개팅남이 "정지선 셰프님 팬입니다"라고 밝히자 정지선의 태도에도 변화가 생긴다.정지선은 "저 생각보다 순하죠?"라고 기습적으로 질문한다. 소개팅남은 망설임 없이 "네!"라고 답한 뒤 "전혀 세지 않고 부드러우시다. 실물이 훨씬 더 예쁘고 아름다우시다"라고 칭찬한다.정지선은 웃음을 감추지 못한다. 직원의 소개팅을 지켜보기 위해 참석했지만, 어느새 소개팅남과 대화를 이어가며 현장에 몰입한다.본격적인 소개팅이 시작된 뒤에도 정지선은 좀처럼 자리를 뜨지 않는다. 그는 "재밌다. 좀 더 보고 갈까?"라며 직원들의 만남을 계속 지켜본다. 스튜디오에서 지켜보던 전현무는 결국 정지선을 향해 "지선아, 집에 좀 가! 방송으로 봐!"라고 외친다..'사장님 귀는 당나귀 귀'는 9일 오후 4시 40분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr