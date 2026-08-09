사진 = 조여정 인스타그램

사진 = 조여정 인스타그램

사진 = 조여정 인스타그램

사진 = 조여정 인스타그램

배우 조여정이 편안한 일상 속에서도 변함없는 동안 미모를 자랑했다.조여정은 최근 자신의 인스타그램에 "☺️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 조여정은 영화 '더 테이블' 포스터 앞에서 미소를 머금은 채 포즈를 취하고 있다. 화이트와 네이비 배색 볼캡에 베이지 셔츠를 걸치고 블랙 이너를 매치했으며 자연스럽게 내려온 헤어와 편안한 스타일링이 담백한 매력을 더했다.이어진 사진에서 조여정은 카페 테이블 앞에 서서 팔짱을 낀 채 아이스커피를 바라보고 있다. 화이트 슬리브리스 톱에 선글라스와 컬러 헤어밴드, 레드 목걸이를 매치했으며 테이블 위에는 아이스커피와 케이크 한 조각이 놓여 편안한 휴식 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 조여정은 회색 벽면 앞 벤치에 앉아 휴대전화를 손에 든 채 환하게 웃고 있다. 볼캡과 베이지 셔츠, 와이드 데님 팬츠에 체크 패턴 숄더백을 매치했으며, 블랙 샌들을 더한 캐주얼한 스타일이 자연스러운 일상의 분위기를 전했다.이를 본 팬들은 "천만배우여정 언니", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "아 진짜 너무좋다", "오늘 제일 이뽀", "내 기준 세상에서 젤 이쁜사람" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.1981년생으로 45세인 조여정은 '지금 불륜'에서 피부과 원장 수정 역을 맡았다. 수정은 경희(김혜수 분)의 앞집에 사는 이웃으로 자신의 딸을 지키기 위해 모든 것을 감내하는 인물이다.한편 조여정은 오는 9월 개봉하는 이창동 감독의 신작 영화 '가능한 사랑'으로 관객들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr