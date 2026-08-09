가수 겸 배우 박지훈이 편안한 일상 속에서도 돋보이는 동안 비주얼을 선보였다.
박지훈은 최근 자신의 인스타그램 스토리를 통해 셀카를 공개했다.
공개된 사진 속 박지훈은 블랙 반소매 티셔츠를 입고 카메라를 가까이 응시하고 있다. 한쪽 볼에는 분홍색 하트 스티커 효과가 더해졌고 목 부분의 타투가 살짝 드러난 가운데 차분한 표정이 어우러지며 시선을 끌었다. 이어진 사진에서는 박지훈이 손으로 브이 포즈를 만들어 눈가에 가져다 댄 채 미소를 짓고 있다. 같은 의상과 헤어스타일에 하트 스티커 효과가 더해졌으며, 밝게 웃는 표정이 한층 사랑스러운 분위기를 자아냈다.
또 다른 사진에서는 앞머리와 헤어라인을 가까이 비춘 박지훈의 모습이 담겼다. 이마 위에는 얼굴을 가리는 이모지 스티커가 더해졌고 갈색 헤어 결이 자연스럽게 드러나며 클로즈업 구도가 시선을 모았다. 이어진 사진에서는 침대에 누운 채 이불을 얼굴 아래까지 끌어올린 박지훈의 모습이 담겼다. 흰 이불과 베개를 배경으로 카메라를 바라보고 있으며 한쪽 볼에 더해진 이모지 스티커와 편안한 분위기가 자연스럽게 어우러졌다. 마지막 사진에서 박지훈은 같은 공간에서 한쪽 눈을 감고 윙크를 하는 모습으로 마무리했다. 이불을 감싼 채 장난기 있는 표정을 짓고 있는 가운데, 내추럴한 셀카만으로도 부드러운 매력을 드러냈다.
이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다. 한편 1999년생인 박지훈은 27세로 영화 '왕과 사는 남자'로 천만 배우에 등극했다. 또 박지훈은 tvN 드라마 '취사병 전설이 되다'에서 미역으로 분장한 모습 부터, 등뼈 피리를 부는 골키퍼, 할머니 분장까지 모두 소화해 다양한 모습을 선보였다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
박지훈은 최근 자신의 인스타그램 스토리를 통해 셀카를 공개했다.
공개된 사진 속 박지훈은 블랙 반소매 티셔츠를 입고 카메라를 가까이 응시하고 있다. 한쪽 볼에는 분홍색 하트 스티커 효과가 더해졌고 목 부분의 타투가 살짝 드러난 가운데 차분한 표정이 어우러지며 시선을 끌었다. 이어진 사진에서는 박지훈이 손으로 브이 포즈를 만들어 눈가에 가져다 댄 채 미소를 짓고 있다. 같은 의상과 헤어스타일에 하트 스티커 효과가 더해졌으며, 밝게 웃는 표정이 한층 사랑스러운 분위기를 자아냈다.
또 다른 사진에서는 앞머리와 헤어라인을 가까이 비춘 박지훈의 모습이 담겼다. 이마 위에는 얼굴을 가리는 이모지 스티커가 더해졌고 갈색 헤어 결이 자연스럽게 드러나며 클로즈업 구도가 시선을 모았다. 이어진 사진에서는 침대에 누운 채 이불을 얼굴 아래까지 끌어올린 박지훈의 모습이 담겼다. 흰 이불과 베개를 배경으로 카메라를 바라보고 있으며 한쪽 볼에 더해진 이모지 스티커와 편안한 분위기가 자연스럽게 어우러졌다. 마지막 사진에서 박지훈은 같은 공간에서 한쪽 눈을 감고 윙크를 하는 모습으로 마무리했다. 이불을 감싼 채 장난기 있는 표정을 짓고 있는 가운데, 내추럴한 셀카만으로도 부드러운 매력을 드러냈다.
이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다. 한편 1999년생인 박지훈은 27세로 영화 '왕과 사는 남자'로 천만 배우에 등극했다. 또 박지훈은 tvN 드라마 '취사병 전설이 되다'에서 미역으로 분장한 모습 부터, 등뼈 피리를 부는 골키퍼, 할머니 분장까지 모두 소화해 다양한 모습을 선보였다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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