사진 = 박지훈 인스타그램

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가수 겸 배우 박지훈이 편안한 일상 속에서도 돋보이는 동안 비주얼을 선보였다.박지훈은 최근 자신의 인스타그램 스토리를 통해 셀카를 공개했다.공개된 사진 속 박지훈은 블랙 반소매 티셔츠를 입고 카메라를 가까이 응시하고 있다. 한쪽 볼에는 분홍색 하트 스티커 효과가 더해졌고 목 부분의 타투가 살짝 드러난 가운데 차분한 표정이 어우러지며 시선을 끌었다.이어진 사진에서는 박지훈이 손으로 브이 포즈를 만들어 눈가에 가져다 댄 채 미소를 짓고 있다. 같은 의상과 헤어스타일에 하트 스티커 효과가 더해졌으며, 밝게 웃는 표정이 한층 사랑스러운 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에서는 앞머리와 헤어라인을 가까이 비춘 박지훈의 모습이 담겼다. 이마 위에는 얼굴을 가리는 이모지 스티커가 더해졌고 갈색 헤어 결이 자연스럽게 드러나며 클로즈업 구도가 시선을 모았다.이어진 사진에서는 침대에 누운 채 이불을 얼굴 아래까지 끌어올린 박지훈의 모습이 담겼다. 흰 이불과 베개를 배경으로 카메라를 바라보고 있으며 한쪽 볼에 더해진 이모지 스티커와 편안한 분위기가 자연스럽게 어우러졌다.마지막 사진에서 박지훈은 같은 공간에서 한쪽 눈을 감고 윙크를 하는 모습으로 마무리했다. 이불을 감싼 채 장난기 있는 표정을 짓고 있는 가운데, 내추럴한 셀카만으로도 부드러운 매력을 드러냈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 1999년생인 박지훈은 27세로 영화 '왕과 사는 남자'로 천만 배우에 등극했다. 또 박지훈은 tvN 드라마 '취사병 전설이 되다'에서 미역으로 분장한 모습 부터, 등뼈 피리를 부는 골키퍼, 할머니 분장까지 모두 소화해 다양한 모습을 선보였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr