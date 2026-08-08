방송인 이경규가 '우리동네 전성시대'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB



8일 방송되는 '우리동네 전성시대'는 방치된 유휴 공간을 지역의 새로운 거점으로 되살리는 '지역 재생 프로젝트' 예능이다. 각 분야 전문가들이 도움이 필요한 현장을 찾아 문제점을 진단하고, 공간 리모델링부터 콘텐츠 기획까지 지역에 활력을 불어넣는 과정을 담는다.



방송인 이경규가 '우리동네 전성시대'에 출연한다. / 사진제공=SBS

방송인 이경규가 SBS 신규 예능 프로그램 '우리동네 전성시대'에 출연한다.하나의 목표 아래 '새 동네 살림단'으로 뭉친 이경규, 영탁, 딘딘, 이원일이 출격한다. 풍부한 경험으로 중심을 잡는 단장 이경규를 비롯해 공간을 알리는 홍보부장 영탁, 현장을 살피는 사무부장 딘딘, 요리와 사업 감각을 겸비한 조리부장 이원일까지 각자의 역할을 맡아 지역 재생 프로젝트에 나선다.'새 동네 살림단'의 첫 번째 프로젝트 지역은 전북특별자치도 진안군이다. 마이산과 용담호 등 풍부한 관광 자원을 갖췄지만, 급격한 인구 감소와 고령화로 지역 소멸 위기를 겪고 있는 곳이다. 멤버들이 새 거점으로 탈바꿈시켜야 할 (구) 용담호 미술관은 7년간 방치되며 곰팡이가 뒤덮이고 시설 곳곳이 부식된 채 폐허로 변해 있었다. 무너진 천장과 위태로운 계단은 물론 새의 사체까지 발견되자 딘딘은 "이거 안 될 것 같은데요?"라며 난감한 반응을 보인다.이어 공간에 새로운 생명을 불어넣기 위해 진안 곳곳을 둘러본 살림단은 지역의 다양한 매력을 직접 체험한다. 진안 흑돼지를 맛본 영탁은 처음 접한 맛에 푹 빠져 폭풍 먹방을 펼치고, 카페를 찾은 이원일은 진안 '커피프린스'가 만든 히든 메뉴를 맛본 뒤 "올해 먹은 커피 중 최고"라며 정식 메뉴로 판매할 것을 제안한다.'우리동네 전성시대' 진안 편 1회는 이날 오후 5시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr