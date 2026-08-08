류혜영이 무료 나눔 일상을 공개했다./사진제공=MBC

류혜영이 무료 나눔 일상을 공개했다./사진제공=MBC

배우 류혜영의 소소한 일상이 힐링을 선사했다.지난 7일 방송된 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 류혜영이 16년 지기 찐친 고경표와 산책을 하며 추억 토크 펼치는 모습과 ‘덩어리즈’ 구성환, 김신영, 이선민이 본격적으로 몸보신 코스를 즐기는 현장이 공개됐다.시청률은 전국 6.1%로 지난주보다 0.8% 포인트 상승했다. 2054 시청률도 4.3%로 금요일 전체 프로그램 중 1위를 차지했다. ‘최고의 1분’은 '응답하라 1988'에서 호흡을 맞춘 류혜영과 고경표가 남산에 있는 ‘삼순이 계단’에 오른 장면이었다. 땀을 흘리면서도 발을 맞춰 오르는 두 사람의 모습에 시청률은 최고 7.8%까지 치솟았다.류혜영은 지난 ‘무지개 라이브’를 통해 구축 아파트에서 자신만의 속도로 달리며 일상의 소소한 행복을 즐기는 모습을 보여줬다. 이번에도 주부 브이로그를 즐기고, 빠짐없이 외국어 공부를 하는 류혜영의 꾸준한 하루 루틴이 담겼다. 그는 영어와 일본어에 이어 스페인어 공부를 시작했다며, 매일 하는 외국어 공부가 “저만의 명상법 같다”라고 밝혔다. 류혜영은 ‘짐 비우기 프로젝트’를 진행 중이라고 알리며, 중고 거래 플랫폼에 안 쓰는 물건들을 무료 나눔으로 내놓고 나누는 행복을 즐겼다.류혜영은 냉면 맛집에서 16년 지기 찐친인 고경표와 만나 추억 토크를 나눴다. 두 사람은 한 살 터울의 대학 선후배로 처음 만나 친구가 됐는데, 샤이니 민호도 류혜영과 같은 과 동기라고 밝혔다. 대학 시절 류혜영이 고경표가 없는 고경표의 자취방에서 고경표의 부모님을 만난 사연부터 꿈과 미래에 대한 고민까지 허심탄회하게 나눴다.류혜영은 “둘이 만나면 하염없이 걸어요”라며 고경표와 함께 자신이 준비한 코스로 산책에 나섰다. 고경표가 자연스럽게 손을 뻗어 류혜영의 앞머리를 정리해 주는 모습에 무지개 회원들은 드라마 ‘응답하라 1988’ 속 ‘성보라X성선우’의 로맨스를 소환했다. 철벽을 치는 류혜영의 해명에도 “사람 일은 모른다”라며 과몰입한 모습을 보였다.고경표는 길을 걸으며 행인들에게 아무렇지 않게 인사를 건네는 ‘친화력 만렙’ 매력을 발산했다. 실제로 우연히 대학 동문을 만나 인사를 나누기도 했다. 두 사람은 SNS에서 화제가 된 ‘도깨비터’를 찾아 소원을 빌었다. 고경표와 함께 여름을 한껏 만끽한 류혜영은 “같이 즐겨주는 친구가 있는 것도 행복하고 고마운 하루였다”라고 소감을 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr