김민하, '외모 평가'에 소신 발언했다…"주근깨 왜 문제냐, 예쁜 것 관심 없어" ('전현무계획4)

김민하가 소신 발언을 했다./사진제공=MBN

김민하가 자신의 외모에 대한 평가들에 의연한 모습을 보였다.지난 7일 방송된 MBN, 채널S 예능 ‘전현무계획4’ 6회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)와 배우 김민하가 ‘인천 노포 상륙 작전’ 2탄에 나서는 모습이 담겼다.세 사람의 마지막 맛집은 초밥보다 ‘통 도미찜’으로 더 유명한 노포 초밥집이었다. 세 사람은 숙성 광어 초밥과 큼지막한 통 도미찜을 영접했다. 맛을 본 김민하는 극찬과 함께, 숟가락으로 도미찜을 푹푹 떠먹는 먹방을 선보였다. 전현무 역시 “이래서 통으로 나오는 구나”라며 숟가락을 멈추지 못했다.김민하는 전현무가 “앞으로 정말 해보고 싶은 배역은 뭔지?”라고 묻자, “인간의 내면 밑바닥까지 가는 연기를 해보고 싶다. ‘블랙스완’ 같은 욕망을 표현하는 그런 작품”이라고 밝혔다. “로맨스 연기는 어떠냐”는 질문에는 “예뻐야 하는 것에 관심이 없는 것 같다”고 담담하게 답했다.이에 전현무는 “민하 씨가 진짜 매력적인 게, 포털에서 검색하면 ‘주근깨’가 (연관 검색어로) 뜬다”고 말했다. 김민하는 “어릴 때부터 (주근깨가) 거슬렸던 적이 없다. 배우 일을 시작하고 나서야 그게 특이하다는 걸 알았다. 없애라고 하시는데 왜 문제인지 모르겠다”며 의연해했다. 전현무는 “안 없앤 게 정말 잘한 거다. 그게 민하 씨만의 매력!”이라고 응원했다.김민하는 ‘파친코’에 함께 출연했던 배우들과의 친분도 소환했다. 그는 “정은채, 정은지와 자주 만난다. 그저께도 같이 등산을 갔다”, “정호연과도 자주 보고 고민 상담도 많이 한다”고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr