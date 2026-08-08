사진 = 32기 정희 인스타그램

사진 = 32기 정희 인스타그램

사진 = 32기 정희 인스타그램

'나는 솔로' 32기 정희가 32기 영호와 함께한 자연스러운 데이트 일상을 공개하며 시선을 사로잡았다.32기 정희는 최근 자신의 인스타그램에 "☕️👀🧇🌿🥩🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 32기 정희는 흰색 반소매 티셔츠를 입고 32기 영호와 마주 앉아 카메라를 향해 셀카를 남기고 있다. 테이블 위에는 음료와 와플, 초콜릿 소스가 놓여 있으며 둥근 창문이 있는 실내 공간이 편안한 분위기를 더했다.이어진 사진에서는 32기 정희가 같은 공간에서 카메라를 응시하며 자연스러운 표정을 짓고 있다. 벽면에는 여러 액자가 걸려 있어 아늑한 분위기를 자아냈다. 또 다른 사진에서는 32기 영호가 검은색 티셔츠를 입고 식탁 앞에 앉아 브이 포즈를 취하고 있다. 테이블 위에는 고기와 콩나물, 김치 등 음식이 차려져 있으며 맥주병과 소주병이 함께 놓여 있어 식사 중인 모습이 담겼다.이를 본 팬들은 "연애하니까 자꾸 잘생겨진다", "느무느무 이쁜커플~", "정희님은 여전히 예쁘시고 영호님 너무 잘생겨졌어요", "너무 잘어울려요", "두분 예쁜 사랑하세요", "닮았다 둘이" 등의 댓글을 달았다.한편 '나는솔로' 돌싱특집 32기에 출연한 영호와 정희는 최종 커플이 됐으며 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송을 통해 현실 커플이 됐음을 밝혔다. 정희는 1988년생으로 알려졌으며 영호는 1993년생으로 알려졌다. 두 사람 모두 유자녀다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr