방송인 신동엽이 대학로 공연 문화를 둘러싼 발언으로 논란이 일자 결국 직접 사과했다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 신동엽이 대학로 공연 문화를 둘러싼 발언으로 논란이 일자 결국 직접 사과했다. / 사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽'

방송인 신동엽이 대학로 공연 문화를 둘러싼 발언으로 논란이 일자 결국 직접 사과했다.신동엽은 지난 6일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 커뮤니티를 통해 사과문을 올리고 "최근 '짠한형' 방송 중 저의 경솔한 언행으로 상처받고 실망하신 모든 분들께 진심으로 고개 숙여 사과드린다"고 밝혔다.그는 "저에게 대학로는 매우 뜻깊고 특별한 공간"이라며 "'지하철 1호선', '김종욱 찾기' 등 수많은 명작을 대학로에서 관람하며 깊은 울림과 감동을 느껴왔다. 그렇기에 대학로 무대와 공연 예술에 대해 늘 애정과 존중하는 마음을 갖고 있었다"고 말했다.이어 "하지만 방송 중 출연진과 대화를 나누며 농담에 치우친 나머지 현장의 실제 환경과 수많은 분들의 노고를 배려하지 못한 가벼운 발언을 하고 말았다"며 "저의 부족한 언행으로 불편함과 상처를 느끼신 모든 분들께 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 전했다.끝으로 그는 "앞으로는 어떤 자리에서든 언행에 더욱 신중을 기하고 무대 예술을 만드는 분들의 헌신에 늘 겸손한 마음을 갖겠다"고 덧붙였다.논란은 지난 3일 공개된 '짠한형 신동엽' 영상에서 시작됐다. 당시 신동엽은 게스트 붐, 넉살, 한해와 뮤지컬에 대해 이야기하던 중 "대학로는 대체로 소극장이 많아서 뮤지컬을 하지 않는다", "소극장 뮤지컬은 마이크를 안 차도 된다"는 취지로 말했고, 붐의 발언을 향해 "어디서 ×구라를"이라고 말하기도 했다.영상이 공개된 뒤 공연계와 뮤지컬 팬들 사이에서는 "대학로에는 중·소극장 뮤지컬이 활발하게 공연되고 있다", "소극장에서도 헤드셋 마이크를 사용하는 작품이 많다"며 대학로 공연 문화를 지나치게 단순화한 발언이었다는 지적이 이어졌다.온라인에서도 반응은 엇갈렸다. 일부는 "예능에서 오간 농담을 지나치게 확대 해석할 필요는 없다"는 반응을 보였지만, 다른 한편에서는 "대학로 배우와 스태프들의 노력을 가볍게 여긴 발언으로 들릴 수 있다"며 신중하지 못했다는 비판이 이어졌다.논란이 커지자 신동엽은 사과문을 통해 발언의 의도와 별개로 공연 현장과 관계자들의 노고를 충분히 헤아리지 못한 점을 인정하며 거듭 사과했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr