하영이 '옥탑방의 문제아들'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

하영이 '옥탑방의 문제아들'에 출연한다. / 사진제공=KBS

배우 하영이 '옥탑방의 문제아들'에서 초호화 스펙을 공개한다.7일 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'의 주연 배우 정해인과 하영이 출연한다.이날 방송에서는 정해인이 사랑을 위해 전 재산도 내줄 수 있다는 생각을 밝혀 눈길을 끈다. 그는 사랑하는 사람이 돈이 필요하면 얼마까지 빌려줄 수 있느냐는 MC들의 질문에 "사랑하는 사람이 원하는 만큼 돈을 줄 수 있다"라고 답해 모두를 놀라게 했다. 정해인의 솔직한 연애관은 방송에서 공개된다.한편 하영의 초호화 스펙도 공개된다. 이화여대 서양화과를 거쳐 뉴욕 3대 아트스쿨로 꼽히는 SVA(School of Visual Arts)에 진학한 하영은 "반에서 1~2등을 했다"며 학창 시절 전교 10등 안에 들기 위해 노력했다고 밝혀 눈길을 끈다.하영의 남다른 집안 이력도 공개될 예정이다. 하영은 "증조부께서 한양에서 최초로 양의원을 개원하셨고, 고종 황제를 진료하셨다"며 집안의 이력을 소개한다. 또 넷플릭스 '중증외상센터'에서 천장미 간호사 역을 맡았을 당시 실제 의사인 가족들에게 자문을 받았다고 밝힌다.'옥탑방의 문제아들'은 이날 오후 10시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr