배우 하영이 '옥탑방의 문제아들'에서 초호화 스펙을 공개한다.
7일 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'의 주연 배우 정해인과 하영이 출연한다.
이날 방송에서는 정해인이 사랑을 위해 전 재산도 내줄 수 있다는 생각을 밝혀 눈길을 끈다. 그는 사랑하는 사람이 돈이 필요하면 얼마까지 빌려줄 수 있느냐는 MC들의 질문에 "사랑하는 사람이 원하는 만큼 돈을 줄 수 있다"라고 답해 모두를 놀라게 했다. 정해인의 솔직한 연애관은 방송에서 공개된다. 한편 하영의 초호화 스펙도 공개된다. 이화여대 서양화과를 거쳐 뉴욕 3대 아트스쿨로 꼽히는 SVA(School of Visual Arts)에 진학한 하영은 "반에서 1~2등을 했다"며 학창 시절 전교 10등 안에 들기 위해 노력했다고 밝혀 눈길을 끈다.
하영의 남다른 집안 이력도 공개될 예정이다. 하영은 "증조부께서 한양에서 최초로 양의원을 개원하셨고, 고종 황제를 진료하셨다"며 집안의 이력을 소개한다. 또 넷플릭스 '중증외상센터'에서 천장미 간호사 역을 맡았을 당시 실제 의사인 가족들에게 자문을 받았다고 밝힌다.
'옥탑방의 문제아들'은 이날 오후 10시 10분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
7일 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'의 주연 배우 정해인과 하영이 출연한다.
이날 방송에서는 정해인이 사랑을 위해 전 재산도 내줄 수 있다는 생각을 밝혀 눈길을 끈다. 그는 사랑하는 사람이 돈이 필요하면 얼마까지 빌려줄 수 있느냐는 MC들의 질문에 "사랑하는 사람이 원하는 만큼 돈을 줄 수 있다"라고 답해 모두를 놀라게 했다. 정해인의 솔직한 연애관은 방송에서 공개된다. 한편 하영의 초호화 스펙도 공개된다. 이화여대 서양화과를 거쳐 뉴욕 3대 아트스쿨로 꼽히는 SVA(School of Visual Arts)에 진학한 하영은 "반에서 1~2등을 했다"며 학창 시절 전교 10등 안에 들기 위해 노력했다고 밝혀 눈길을 끈다.
하영의 남다른 집안 이력도 공개될 예정이다. 하영은 "증조부께서 한양에서 최초로 양의원을 개원하셨고, 고종 황제를 진료하셨다"며 집안의 이력을 소개한다. 또 넷플릭스 '중증외상센터'에서 천장미 간호사 역을 맡았을 당시 실제 의사인 가족들에게 자문을 받았다고 밝힌다.
'옥탑방의 문제아들'은 이날 오후 10시 10분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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