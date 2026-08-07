사진제공=올마이애닉도츠

싱어송라이터이자 배우 에릭남이 신곡을 선보인다.에릭남은 7일 오후 1시 주요 음원 사이트에 새 디지털 싱글 'Someday'(썸데이)를 공개한다.'Someday'는 다가올 사랑을 기다리는 마음을 주제로 한 팝 장르의 곡이다. 코러스와 영화 음악을 연상시키는 사운드를 활용해 지난 사랑보다 앞으로 마주할 사랑에 대한 기대를 표현했다.쉽게 따라 부를 수 있는 후렴구와 직관적인 멜로디가 특징이다. 에릭남의 보컬과 현대적인 팝 사운드를 조화롭게 배치했다.실제 악기 연주와 기타 사운드, 보컬 레이어를 중심으로 곡을 구성했다. 이 곡은 오는 10월 발매 예정인 정규 4집 'Confessions of a Lonely Heart'(컨페션스 오브 어 론리 하트)의 선공개 트랙이다.에릭남은 최근 종합 엔터테인먼트 기업 주식회사 올마이애닉도츠(all my anecdotes)와 전속 계약을 맺었다. 소속사 지원을 바탕으로 음악과 방송, 영화 등 다양한 영역에서 해외 활동을 이어갈 예정이다.한편 에릭남은 오는 10일 미국 로스앤젤레스에서 열리는 'Grammy Museum Spotlight'(그래미 뮤지엄 스포트라이트) 무대에 오른다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr