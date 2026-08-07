배우 공효진은 극 중 유보나 역을 맡았다. / 사진 제공=MBC '유부녀 킬러'

두루미 전자 영업 3팀이 워크숍을 떠났다가 위기를 마주한다. / 사진 제공=MBC '유부녀 킬러'

'유부녀 킬러' 공효진이 두루미 전자 영업3팀과 워크숍을 떠났다가 예상치 못한 위기를 마주한다.7일 방송되는 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에서는 새로운 클라이언트 미팅을 앞두고 워크숍에 나선 두루미 전자 영업3팀의 이야기가 그려진다.앞서 유보나(공효진 분)는 두루미 전자 영업3팀 부장이자 전설의 저격수 '킹피셔'로 복귀했다. 두루미 전자 영업3팀의 정체도 공개됐다. 평범한 회사원처럼 보였던 팀원들은 사고사 위장부터 해킹, 독살까지 각자 다른 분야를 맡아 법망을 피해간 범죄자들을 처리하고 있었다.이날 공개된 스틸에는 유보나를 비롯한 영업3팀이 핫핑크 단체복을 입고 워크숍을 즐기는 모습이 담겼다. 저녁 메뉴를 정하기 위한 돌림판 게임에도 적극적으로 참여한다. 특히 다트를 손에 든 유보나는 저격수였던 과거를 떠올리게 하는 자세로 과녁을 겨눈다.그런가 하면 영업3팀은 저마다의 위기를 맞닥뜨린다. 김봉팔(성동일 분)은 자신에게 총을 겨눈 상대와 마주한다. 평소 사람 좋은 미소를 장착한 김봉팔은 총구 앞에서도 두 팔을 벌린 채 물러서지 않는 모습을 보인다.기영도(무진성 분)는 피를 흘린 상태로 누군가의 부축을 받는다. 봉태민(김남희 분)과 오현남(하율리 분)은 몸을 숨기고 주변 상황을 지켜본다. 봉태민은 오현남의 입을 막고 조용히 하라는 신호를 보내고 오현남 역시 소리를 내지 않은 채 상황을 살핀다.워크숍 장소인 펜션에서는 수상한 흔적도 발견된다. 영업3팀이 워크숍 도중 어떤 사건에 휘말리게 됐는지 이들이 마주한 범죄의 정체는 무엇인지 3회에서 공개된다.'유부녀 킬러'는 매주 금, 토요일 오후 오후 9시 50분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr