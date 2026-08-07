유니스 / 사진 제공=F&F엔터테인먼트

그룹 유니스(UNIS)가 일본 첫 미니앨범 타이틀곡의 영어 버전을 선보인다.유니스(진현주, 나나, 젤리당카, 코토코, 방윤하, 엘리시아, 오윤아, 임서원)는 오는 8일 0시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 일본 첫 번째 미니앨범 타이틀곡 'GimmeSummer☆(기미사마☆)'의 영어 버전을 발매한다.영어 버전은 원곡의 청량한 멜로디를 유지하면서 가사를 영어로 바꾼 음원이다. 일본에서 먼저 선보인 곡을 영어 버전으로 확장해 글로벌 리스너들과 만난다.'UNI☆Sparkle!'은 일본 Y2K 감성과 여름 분위기를 중심으로 구성한 앨범이다. 유니스는 최근 일본 첫 번째 미니앨범 'UNI☆Sparkle!(유니☆스파클!)'을 발매하고 현지 활동에 나섰다.앨범은 오리콘 데일리 앨범 차트 4위에 올랐고, 빌보드 재팬 톱 앨범 세일즈 차트에서는 15위를 기록했다. 일본 외 지역에서도 차트에 진입했다. 'UNI☆Sparkle!'은 캐나다와 필리핀 아이튠즈 J팝 앨범 차트 1위를 차지했으며 독일, 미국, 싱가포르, 프랑스, 호주 등의 아이튠즈 차트에 이름을 올렸다.타이틀곡 'GimmeSummer☆'는 필리핀 아이튠즈 K팝 차트 4위를 기록했고 아일랜드, 룩셈부르크, 이탈리아 등의 차트에도 진입했다. 수록곡 'BBYBBY(베이비베이비)' 역시 일부 지역 차트에 이름을 올렸다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr