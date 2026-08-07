'메이드 인 코리아' 시즌2 속 정우성의 모습이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

'메이드 인 코리아' 시즌2에서 장건영 역을 맡은 정우성 스틸이 공개됐다. / 사진제공=디즈니+

정우성이 '메이드 인 코리아' 시즌2에 장건영 역으로 출연한다. / 사진제공=디즈니+

'메이드 인 코리아 시즌2'에서 정우성이 9년간 갈아온 복수의 칼날을 꺼내 든다. 검사직을 박탈당했던 장건영은 합동수사본부 특임고문으로 돌아와 현빈과 다시 한번 정면승부를 벌인다. 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'가 장건영으로 돌아온 정우성의 캐릭터 스틸을 공개했다.'메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 백기태(현빈 분)의 위태로운 여정을 그린 누아르 드라마다.정우성은 앞서 영화 '서울의 봄', '아수라', '더 킹', '강철비' 시리즈, '증인', '헌트', '보호자'부터 드라마 '사랑한다고 말해줘'까지 다양한 작품에서 다채로운 캐릭터를 선보였다. 이번에 정우성은 합동수사본부 특임고문 장건영으로 돌아온다.시즌1에서 장건영은 광기에 가까운 집념으로 백기태와 팽팽한 맞대결을 펼쳤지만 결국 패배해 검사직까지 박탈당했다. 시즌2에서는 9년의 시간을 견딘 끝에 합동수사본부 특임고문이라는 새로운 위치에서 백기태를 향한 반격에 나선다. 모든 것을 원점으로 되돌리려는 장건영과 권력의 정점을 향해가는 백기태가 다시 맞붙으며 더욱 치열한 대립을 펼칠 전망이다.공개된 캐릭터 스틸은 시즌1에서 백기태에게 패배한 후 검사직을 박탈당했던 장건영의 씁쓸한 모습 대신 한층 날카롭고 묵직해진 분위기를 담아냈다. 무엇보다 눈길을 끄는 건 정우성의 확 달라진 비주얼이다. 말끔했던 이전 모습과 달리 짙어진 수염과 흐트러진 듯한 머리, 얼굴을 가로지르는 안경까지 더해져 9년이라는 세월을 온몸으로 지나온 장건영의 변화를 실감하게 한다.'특임고문 장건영'이라는 명패를 앞에 두고 앉은 모습에서는 달라진 그의 위상도 엿볼 수 있다. 상대의 속내를 꿰뚫어 보는 듯한 예리한 눈빛과 냉철한 표정은 지난 9년간 그가 어떤 반격을 준비했을지 궁금증을 높인다. 한 차례 모든 것을 잃었던 장건영이 백기태가 구축한 권력의 판을 어떤 방식으로 흔들지 두 사람의 재대결에 관심이 쏠린다.앞서 공개된 티저 예고편에서도 장건영과 백기태의 재대결이 예고됐다. 9년 만에 다시 모습을 드러낸 장건영은 백기현(우도환 분)에게 "선택해, 어느 편에 설지"라고 압박하며 본격적인 전쟁에 뛰어든 모습을 보였다. 백기태 역시 물러서지 않는 만큼 시즌2에서는 두 사람의 오랜 악연이 어떤 결말로 향할지가 주요 관전 포인트가 될 것으로 보인다.'메이드 인 코리아 시즌2'는 오는 9월 9일 2개, 16일 2개, 23일 2개씩 총 6개의 에피소드가 디즈니+에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr