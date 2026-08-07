하영이 4대째 이어진 의사 집안 출신이라고 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

하영이 4대째 이어진 의사 집안 출신이라고 밝혔다. / 사진='넷플릭스 코리아' 유튜브 캡쳐

배우 하영이 4대째 이어져 온 의사 집안 출신이라는 사실이 밝혀져 화제를 모으고 있다.지난 6일 유튜브 채널 '넷플릭스 코리아'에는 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'에 출연한 배우 정해인과 하영이 게스트로 출연했다. 하영은 자신"이 출연했던 넷플릭스 '중증외상센터' 촬영 당시를 떠올리며 "정말 재미있게 촬영했다"고 말했다.유병재가 하영에게 "집안 대대로, 조상분들이 의사셨던 분이 많다고 들었다"고 물었고 하영은 이를 인정했다. 하영은 "아버지와 할아버지, 증조할아버지까지 의사였다"고 밝혔다. 그러면서 "증조할아버지가 양의학으로 한양에 개업을 아마 처음 하신 의사라고 들었다"고 말해 주위를 놀라게 했다.하영은 "언니는 내과 의사"라고 언급했다. 그러면서도 "나는 한 번도 의사가 되고 싶었던 적이 없다"며 "언니가 열심히 해주길 바랐다"며 웃었다.집에 의사가 많은 덕분에 '중증외상센터' 출연 당시 가족들의 도움을 받을 수 있었다. 하영은 "'중증외상센터'에서는 약 이름이나 의학용어를 이해해야 연기를 제대로 할 수 있어서 가족들에게 많이 물어봤다"고 털어놨다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr