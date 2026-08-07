유재석이 '쉼표, 클럽' 여름 정모에서 회원들의 불만을 지적하며 웃음을 안긴다./사진=텐아시아DB

유재석이 '쉼표, 클럽' 여름 정모에서 회원들의 불만을 지적하며 웃음을 안긴다./사진제공= MBC

유재석이 '쉼표, 클럽' 여름 정모에서 회원들의 불만을 지적하며 웃음을 안긴다.8일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석(폐오르간), 하하(늙은 섞박지), 허경환(잔땀), 주우재(이윤석), 정준하(강남역 변우석)가 함께하는 '쉼표, 클럽' 여름 정모가 공개된다.지난 4월 봄 정모 이후 오랜만에 다시 모인 회원들은 반갑게 출석 체크를 마친다. 하지만 푹푹 찌는 무더위가 여름 정모의 최대 변수로 떠오른다. 유재석은 더위에 이어 정준하의 강한 향수 냄새까지 더해지자 "향수를 왜 이렇게 뿌려요"라고 말하며 예민한 반응을 보인다.향수 냄새에 괴로워하던 유재석은 이내 시샵으로서 일정을 소개한다. 그러나 회원들은 일정표가 없다는 말에 불만을 쏟아냈다. 진상을 부리는 회원들에게 유재석은 "5만 원 회비 내고 너무 까탈스럽다"며 "오늘 코스는 자신 있다"고 받아쳐 웃음을 자아낸다.폭염 속에서 회원들은 유재석을 따라 이동을 시작한다. 혼자 들뜬 유재석과 달리 회원들은 연신 불평을 늘어놓고, 목적지가 쉽게 나오지 않자 지친 기색을 감추지 못한다. 땀을 쏟으며 살짝만 스쳐도 "어휴, 더워!"를 외치는 등 무더위에 지친 모습을 보인다. 과연 유재석이 불쾌 지수가 최고조에 달한 회원들을 만족시킬 수 있을지 관심이 커진다.'놀면 뭐하니?'는 8일 오후 6시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr