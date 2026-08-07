김민하가 외모에 대해 소신 발언을 한다./사진제공=MBN, 채널S

김민하가 외모에 대해 소신 발언을 한다./사진제공=MBN, 채널S

최근 17kg 감량한 배우 김민하가 외모에 대한 소신 발언을 한다.7일 오후 9시 10분 방송되는 MBN·채널S 예능 ‘전현무계획4’ 6회에서는 전현무, 곽튜브(곽준빈)가 ‘먹친구’ 김민하와 함께 ‘통 도미찜’으로 이름난 인천의 노포 초밥집을 찾는다.이날 식당으로 향하던 차 안에서 전현무는 김민하가 최근 ‘청룡시리즈어워즈’ 오프닝 무대에서 선보였던 ‘Valerie’ 무대를 언급하며 “노래 실력이 에이미 와인하우스의 ‘히든싱어’라고 해도 될 만큼 사기캐”라고 극찬한다.김민하는 “사실 예전에 가수 준비를 했었다. 고등학교 때 오디션을 보고 소속사에 들어갔는데, 소속사에서 아이돌을 시키려 했다”고 고백한다. 그러면서 그는 “저는 재즈 싱어가 되고 싶었는데”라며 가수의 꿈을 접게 된 과정을 털어놓는다.세 사람은 초밥집이면서도 ‘통 도미찜’이 시그니처인 이색 노포에 도착한다. 이미 빈자리를 찾기 힘들 정도로 북적이는 풍경 속, 세 사람은 완도산 숙성 광어 초밥과 큼지막한 통 도미찜이 차려지자 “진짜 맛있다!”며 먹방을 선보인다.전현무는 “로맨스 연기에는 관심이 없냐?”고 슬쩍 묻고, 김민하는 “예뻐야 하는 것에 관심이 없는 것 같다”고 답한다. 이에 전현무는 “민하 씨가 진짜 매력적인 게, 포털에 ‘김민하’를 검색하면 이게 뜬다”고 해 궁금증을 자아내고, 김민하는 “저는 그게 특이하다는 걸 배우 일을 시작하고 알았다”며 소신을 밝힌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr