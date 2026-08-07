하영이 자신을 둘러싼 소문을 해명했다. / 사진='넷플릭스 코리아' 유튜브 캡쳐

하영이 자신을 둘러싼 소문을 해명했다. / 사진='넷플릭스 코리아' 유튜브 캡쳐

배우 하영이 자신이 여군 장교 출신이라는 소문에 해명했다.지난 6일 유튜브 채널 '넷플릭스 코리아'에는 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'에 출연한 배우 정해인과 하영이 게스트로 출연했다. 하영은 자신을 둘러싼 소문에 대한 진실을 밝혔다.유병재는 하영에게 "여군 장교 출신이라는 소문이 있더라"고 말했다. 하영은 "'이상한 변호사 우영우'가 한창 인기가 생겼을 때 누군가 나무위키에 잘못 적어놨다"고 털어놨다. 이후 그게 인스타그램에 퍼지면서 잘못된 정보가 퍼지게 됐다고. 유병재는 "'우영우'에서 신부 역할 하면서 얼굴을 더 알리기 시작했으니까 계속 기사 나고 그랬다"고 설명했다.조나단은 하영이 무에타이 고수라는 소문도 언급했다. 하영은 전혀 근거 없는 이야기라고 정리했다. 조나단은 "무에타이를 '이참에 한 번 배워볼까?'하는 생각은 안 했냐"고 물었다. 하영은 "생각 많이 했다"며 "아직도 위시리스트 중 하나가 액션을 배우는 거다"라고 말했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr