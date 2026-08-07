그룹 더보이즈 영훈 / 사진제공= 나무엑터스

그룹 더보이즈(THE BOYZ) 영훈이 나무엑터스와 전속계약을 체결하고 배우 활동을 이어간다.나무엑터스는 7일 영훈과 전속계약을 체결했다고 밝혔다. 소속사는 영훈의 배우 활동을 지원하는 동시에 더보이즈 활동에도 협력할 계획이다.나무엑터스 측은 "영훈이 배우로서 자신만의 역량과 매력을 펼칠 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"며 "더보이즈 활동 역시 적극적으로 함께하며 팬들과의 만남도 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.2017년 더보이즈로 데뷔한 영훈은 가수 활동과 함께 연기 경력을 쌓아왔다. 웹드라마 '연애혁명'에서 이경우 역을 맡아 본격적으로 연기에 나섰으며, 이후 SBS '원 더 우먼'에서 한승욱의 어린 시절을 연기했다. tvN '구미호뎐1938'에는 삼천갑자 동방삭 역으로 특별 출연했다.이번 계약을 통해 영훈은 배우로서의 활동 영역을 넓히는 한편 더보이즈 활동도 병행한다. 앞서 더보이즈 상연, 제이콥, 영훈, 현재, 주연, 케빈, 큐, 선우, 에릭은 9인 체제로 그룹 활동을 이어가기로 하고 단체 활동을 위한 계약을 마무리했다. 멤버들의 개인 활동은 각자 별도의 소속사를 통해 진행한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr