황정민은 스토킹 피해 주장하는데…정호연, 생기발랄하게 무대인사

배우 정호연이 영화 호프 무대인사 현장을 밝은 에너지로 물들였다.정호연은 최근 자신의 SNS에 "무대인사 레츠고"라는 짧은 글과 함께 사진 여러 장을 공개했다.공개된 사진 속 정호연은 레드 컬러 티셔츠에 자연스럽게 묶은 헤어스타일로 카메라를 응시하고 있다. 화려한 꾸밈보다는 내추럴한 분위기 속에서도 또렷한 이목구비와 맑은 피부가 돋보였다. 특유의 생기 넘치는 표정과 여유로운 분위기가 시선을 사로잡았다.정호연은 영화 호프 개봉 이후 배우들과 함께 무대인사 일정을 소화하며 관객들과 직접 만나고 있다. SNS를 통해서도 현장 분위기를 전하며 작품 홍보에 힘을 보태는 모습이다.공교롭게도 같은 작품에 출연한 황정민은 최근 사생활 의혹과 관련해 소속사를 통해 "온라인 게시물 작성자는 자신을 지속적으로 괴롭혀 온 스토킹 범죄 피의자"라고 주장했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr