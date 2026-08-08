방송인 조세호가 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

조세호가 '도라이버6'에 출연한다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '도라이버'가 시즌6로 돌아온다.넷플릭스 예능 '도라이버'는 상위 99%의 인재들이 나사 없이 조립하는 인생의 희로애락을 담은 예능이다. 시즌6 공개를 앞둔 '도라이버'에는 방송인 김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 장우영이 출연한다. 한편 조세호는 현재 조직폭력배와의 연루설로 방송 활동을 중단했으나 '도라이버'에서는 변함없이 활약 중이다.8일 공개되는 '도라이버 시즌6 – 생존의 법칙' 첫 회에서는 김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 우영이 '잡지 모델'을 드레스 코드로 내세워 오프닝을 꾸민다. 최근 '도라이버'가 제5회 청룡시리즈어워즈에서 최우수 예능 작품상 등 3개 부문 후보에 오른 데 이어 김숙이 최우수 여자예능인상, 주우재가 우수 남자예능인상을 받으며 2관왕을 달성한 만큼 멤버들의 자신감도 한껏 높아졌다고. 그런 가운데 모델인 주우재는 오히려 평소와 다름없는 차림으로 등장해 제작진을 당황하게 한다.주우재는 "저는 잡지 코스프레 매거진 행사에서 MC를 맡은 주우재입니다. 이것은 평소의 모델룩"이라며 자연스럽게 본업 콘셉트를 내세워 웃음을 자아낸다. 김숙은 자신보다 큰 물고기를 들고 "히트"를 외치며 등장하고, "월간 낚시"를 콘셉트로 실제 낚시 장비까지 갖춰 시선을 끈다. 이를 본 주우재는 "고기랑 신체 사이즈가 같다"며 놀라워한다.이어 조세호는 "에~ 호~ 아이라커 따일랄루"를 외치며 경쾌한 발걸음으로 등장한 뒤 "저는 월간 팝송의 프레디 머큐리"라고 자신을 소개한다. 탐험가로 변신한 우영은 "좋아합니다. 새를 호불호가 없이"라며 '조새호'를 새 잡지라고 소개해 엉뚱한 매력을 선보인다.마지막으로 홍진경은 빨간 카우보이 모자를 쓰고 등장해 "저는 씨네21이에요"라며 자신을 소개한 뒤 "토이 스토리의 토이입니다"라고 말해 멤버들을 당황하게 한다. 우영이 "우디"라고 정정해도 끝까지 "토이"라고 우긴 홍진경은 "이번 시즌 동안 오늘이 마지막이라는 심정으로 임하겠다"며 "완전히 바뀐 홍진경으로 활약하겠다"고 각오를 전한다.한편 '도라이버 시즌6 – 생존의 법칙'은 이날 오전 11시 첫 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr