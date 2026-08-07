정보석이 주식 피해를 고백했다./사진=텐아시아DB
정보석이 주식 피해를 고백했다./사진=텐아시아DB
배우 정보석이 과거 주식 투자 사기를 당했다고 고백했다.

지난 5일 유튜브 채널 '황정음'에는 ‘주얼리정 선배님 만나 과거 소환(당)한 날’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 황정음은 정보석의 자택을 찾아 함께 식사를 했다. 두 사람은 '거침없이 하이킥'에서 인연을 맺은 사이다.

정보석은 "주식 투자로 큰 손실을 본 적이 있다"며 "친구가 소개해 준 인물이 '지금까지 잃은 돈을 한 번에 만회할 수 있다'며 특정 종목을 추천해줬다"고 밝혔다.
정보석이 주식 피해를 고백했다./사진='황정음'
정보석이 주식 피해를 고백했다./사진='황정음'
추천 종목은 매수한 직후 주가가 곤두박질쳤지만, 상대는 "일반 투자자를 털어내는 과정"이라며 오히려 추가 매수(물타기)를 권유했다. 정보석은 "대주주가 자기 지분을 팔고 있었다. 알고보니 소개해 준 사람이 그 회사 대주주였다"고 설명했다.

결국 해당 주식은 하한가를 기록하며 막대로 손실을 떠안게 됐다. 그는 "결국 다른 사람에게 주식을 떠넘기고 빠져나가는 과정이다. 본전 욕심을 파고든 전형적인 사기였다"고 덧붙였다.

힘든 시기를 벼틸 수 있었던 이유에 대해 그는 "데뷔 후 40년간 쉬지 않고 꾸준히 일해 온 덕분에 어려운 상황을 극복할 수 있었다"고 말했다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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