정보석이 주식 피해를 고백했다./사진=텐아시아DB

정보석이 주식 피해를 고백했다./사진='황정음'

배우 정보석이 과거 주식 투자 사기를 당했다고 고백했다.지난 5일 유튜브 채널 '황정음'에는 ‘주얼리정 선배님 만나 과거 소환(당)한 날’이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황정음은 정보석의 자택을 찾아 함께 식사를 했다. 두 사람은 '거침없이 하이킥'에서 인연을 맺은 사이다.정보석은 "주식 투자로 큰 손실을 본 적이 있다"며 "친구가 소개해 준 인물이 '지금까지 잃은 돈을 한 번에 만회할 수 있다'며 특정 종목을 추천해줬다"고 밝혔다.추천 종목은 매수한 직후 주가가 곤두박질쳤지만, 상대는 "일반 투자자를 털어내는 과정"이라며 오히려 추가 매수(물타기)를 권유했다. 정보석은 "대주주가 자기 지분을 팔고 있었다. 알고보니 소개해 준 사람이 그 회사 대주주였다"고 설명했다.결국 해당 주식은 하한가를 기록하며 막대로 손실을 떠안게 됐다. 그는 "결국 다른 사람에게 주식을 떠넘기고 빠져나가는 과정이다. 본전 욕심을 파고든 전형적인 사기였다"고 덧붙였다.힘든 시기를 벼틸 수 있었던 이유에 대해 그는 "데뷔 후 40년간 쉬지 않고 꾸준히 일해 온 덕분에 어려운 상황을 극복할 수 있었다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr