한가인이 뱀파이어 분장을 받았다. / 사진='자유부인 한가인' 유튜브 캡쳐

한가인이 뱀파이어 분장을 받았다. / 사진='자유부인 한가인' 유튜브 캡쳐

배우 한가인이 뱀파이어 분장으로 파격적인 비주얼을 선보였다.지난 6일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '45세 방부제 미녀 한가인이 뱀파이어 메이크업 받아본다면?'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 메이크업 콘텐츠를 찍을 때마다 화제를 몰고 온 한가인은 뱀파이어 메이크업에 도전했다.한가인은 어릴 적 로맨스 소설을 보고 뱀파이어를 만나고 싶었다고 말했다. 그는 "뱀파이어를 만나서 물려서 나도 뱀파이어가 되고 싶었다"며 "근데 이미 결혼한 다음이었을 것"이라고 말했다. 이에 제작진이 연정훈이 드라마에서 뱀파이어를 했었다고 말하자 한가인은 무관심한 반응을 보여 웃음을 자아냈다.이후 한가인은 뮤지컬 '드라큘라'에 출연하는 신성록을 만나 이야기를 나눴다. 한가인은 신성록에게 꾸준히 일할 수 있는 원동력이 뭔지 물었고 신성록은 "쉬면 안 된다. 가족도 있다"며 현실적인 이유를 꼽았다. 그러면서 "막상 할 일이 없어지면 뭘 해야 할지 모르겠다"고 토로했다.한가인은 이에 공감하며 "아무것도 안 하면 너무 불안하고 이 시간을 견디기 힘들다"고 고백했다. 한가인은 번아웃이 왔을 때 유튜브 채널을 개설했다고 밝혔다. 그는 "오늘 이 상태에서 나가다가 삶을 마감해도 상관없다고 생각하면서 살고 있었는데 유튜브 시작하고 다양한 일을 하니 재밌다"고 설명했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr