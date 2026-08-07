배우 정준원이 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 출연 이후 태도 논란에 휩싸인 가운데, 장항준 감독과 배우 공효진의 과거 발언까지 다시 주목받고 있다. / 사진=텐아시아 DB

배우 정준원이 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 출연 이후 태도 논란에 휩싸인 가운데, 장항준 감독과 배우 공효진의 과거 발언까지 다시 주목받고 있다./ 사진=유튜브 채널 '비보티비' 캡처

배우 정준원이 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 출연 이후 태도 논란에 휩싸인 가운데, 장항준 감독과 배우 공효진의 과거 발언까지 다시 주목받고 있다./ 사진=유튜브 채널 '당분간 공효진' 캡처

배우 정준원이 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 출연 이후 태도 논란에 휩싸인 가운데, 장항준 감독과 배우 공효진의 과거 발언까지 다시 주목받고 있다.논란의 시작은 지난 1일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'였다. 정준원은 새 드라마 '유부녀 킬러' 홍보를 위해 공효진과 함께 출연했지만, 방송 내내 소극적인 태도를 보였다는 지적을 받았다. 질문에 짧게 답하거나 연기 챌린지에 적극적으로 참여하지 않는 모습이 이어지면서 일부 시청자들은 "홍보를 위해 출연한 만큼 적극적인 모습을 보여줬어야 했다"는 반응을 내놨다.반면 "예능 경험이 많지 않아 긴장한 것뿐", "내향적인 성향을 태도 문제로 몰아가는 것은 과하다"는 옹호 의견도 이어졌다.논란이 커지자 과거 장항준 감독의 발언도 다시 회자됐다. 지난해 9월 유튜브 채널 '비보티비' 에서는 장항준 감독이 배우 배제기의 제안으로 정준원과 전화 연결을 했다. 당시 정준원은 "감독님 작품 오디션을 봤지만 잘되지 않았다"고 말했고, 통화가 끝난 뒤 장항준 감독은 "기억이 난다. 그때 집중적으로 오디션을 봤다"며 "저분이 좀 인사성이 없었다. 무례했다"고 말했다.이에 함께 있던 송은이는 "감독님이 웃기려고 한 이야기니까 오해 없으셨으면 좋겠다"고 즉시 수습했고, 당시에도 예능적인 농담으로 상황이 마무리됐다.하지만 최근 정준원의 태도 논란이 불거지면서 해당 영상이 온라인 커뮤니티를 중심으로 다시 확산됐다. 일부 누리꾼들은 "장항준 감독이 사람을 정확히 봤다", "예능에서도 비슷한 모습이 나온 것 아니냐"는 반응을 보였다. 반대로 "예능에서 나온 농담을 지나치게 확대해석하고 있다", "최근 논란과 연결해 과거 발언까지 끌어오는 것은 과하다"며 신중해야 한다는 의견도 적지 않았다.공효진의 발언도 함께 재조명됐다. 최근 자신의 유튜브 채널에 정준원과 함께 출연한 공효진은 "내가 '밥 먹었어?'라고 물어보면 '네'라고만 답하더라"며 "한동안 말을 안 시켰다. 내가 말을 시키면 대답하기 힘들어하는 것 같았다"고 밝혔다.이에 정준원은 "선배가 한마디 하면 두 마디 이상 대답하려고 진짜 많이 노력한다"며 "사주를 봐주시는 분이 입조심하라고 해서 많이 생각하고 말하려고 하는 편"이라고 설명했다. 또 "저는 그런 성격이 부럽다. 저는 그게 잘 안 된다"며 자신의 내향적인 성향을 털어놓기도 했다.장항준 감독의 발언은 당시 예능에서 나온 농담으로 마무리됐고, 공효진 역시 정준원의 성향을 이해하려는 취지에서 이야기를 꺼냈다. 다만 최근 '놀면 뭐하니?' 출연 이후 태도 논란이 불거지면서 두 사람의 과거 발언까지 함께 재조명되며 다양한 해석이 이어지고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr