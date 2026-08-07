댄스 퀸들의 만남…씨스타 보라, 효린 아닌 허니제이와 챌린지

댄서 허니제이와 씨스타 출신 보라가 건강미 넘치는 시밀러룩으로 환상의 호흡을 자랑했다.허니제이는 최근 자신의 SNS를 통해 보라와 함께 촬영한 댄스 챌린지 영상을 공개했다. 두 사람은 여름 분위기가 물씬 풍기는 의상을 맞춰 입고 밝은 에너지로 시선을 사로잡았다.공개된 영상 속 허니제이는 레드 컬러 크롭톱과 쇼츠를 매치해 탄탄한 복근과 늘씬한 각선미를 드러냈다. 보라는 플라워 패턴이 들어간 레드 원피스 수영복을 입고 건강미 넘치는 몸매를 뽐냈다. 같은 계열의 레드 컬러를 활용한 시밀러룩이 두 사람의 케미를 더욱 돋보이게 했다.푸른 하늘 아래 나란히 선 허니제이와 보라는 리듬에 맞춰 자연스럽게 안무를 소화하며 밝은 미소를 지었다. 오랜 시간 무대와 퍼포먼스를 통해 다져온 탄탄한 피지컬과 자신감 넘치는 에너지가 어우러져 짧은 영상만으로도 강한 존재감을 발산했다.팬들은 "여름 그 자체", "둘 다 건강미가 너무 멋있다", "레드 시밀러룩이 찰떡이다", "춤선도 완벽한 조합" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 나타냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr