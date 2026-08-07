배우 문채원이 자신의 성향과 배우라는 직업 사이에서 느껴온 고민을 털어놨다./사진=문채원 유튜브 캡처

배우 문채원이 자신의 성향과 배우라는 직업 사이에서 느껴온 고민을 털어놨다./사진=문채원 유튜브 캡처

배우 문채원이 자신의 성향과 배우라는 직업 사이에서 느껴온 고민을 털어놨다.6일 유튜브 채널 '문채원'에는 '팩폭으로 어지러운 문채원의 관상 분석 (사주, 직업운, 궁합 등)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.문채원은 역술가 박성준을 만나 관상과 직업운에 대한 이야기를 나눴다. 박성준은 "22세 무렵 대운이 바뀌면서 큰 변화가 있었다"고 말했고, 문채원은 실제로 22세에 배우로 데뷔했다며 놀라워했다. 이어 "51세, 61세까지도 문화예술 분야에서 활동을 이어갈 운이 있다. 배우에만 국한되지 않고 다른 예술 분야로도 영역을 넓힐 수 있다"고 분석했다.박성준은 "배우라는 직업이 본인에게 잘 맞는다고 생각하느냐"고 물었고, 문채원은 "성향으로는 잘 맞지 않는 부분이 많다"며 "혼자 조용히 미술 작업을 할 때는 편안했는데, 여러 사람과 함께 일하거나 자기표현을 많이 해야 하는 환경은 제 성격상 따라가기 쉽지 않다"고 털어놨다.박성준은 "스스로 통제할 수 있는 것이 많을 때 안정감을 느끼는 성향인데, 배우라는 직업은 통제하기 어려운 변수가 많다"며 "그런 부분에서 불안감을 느낄 수 있다"고 말했다.문채원은 선화예술고등학교 미술과를 졸업한 뒤 추계예술대학교 서양화과에 진학했으나 중퇴한 것으로 알려졌다. 그는 6월 28일 서울 모처에서 비연예인 남성과 결혼하며 새로운 출발을 알렸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr