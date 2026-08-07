허남준이 영케이와의 케미를 보여줬다. / 사진='공케이' 유튜브 캡쳐

허남준이 영케이와의 케미를 보여줬다. / 사진='공케이' 유튜브 캡쳐

배우 허남준이 그룹 데이식스의 영케이와 떠난 캠핑에서 반전 매력을 보여줬다.지난 6일 영케이의 유튜브 채널 '공케이'에는 '드디어 허남준이가 제 연락을 받았습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다. 허남준은 영케이와 우중 캠핑을 떠났다.앞서 영케이는 '살롱드립'에 출연해 허남준이 톱스타가 되고 나서 연락이 잘 안 된다는 취지로 말해 웃음을 자아낸 바 있다. 영케이는 허남준을 '우주대스타'라 칭하며, 최근 팬미팅 매진과 관련해 화제가 된 '허남준 주제 파악 좀' 기사를 언급했다.영케이는 "우리도 그 말을 들었는데 10년 동안 공연으로 쌓아올린 게 있었다"며 "너는 근데 존재만 하는 거잖아"라고 말해 허남준을 쑥스럽게 했다. 영케이는 "등장만 하는 데 올 매진"이라며 허남준을 더욱 치켜세웠다. 허남준은 "데이식스가 나한테 이런 소리 하니까 땀 난다"고 민망해했다.허남준은 오는 22일 열리는 생애 첫 팬미팅에 대한 긴장감을 보여줬다. 그는 "내가 잘하는 거 빼고 다 해야 한다"며 "내가 잘할 수 있는 건 연기밖에 없는데 못하는 걸 해야 해서 더 떨린다"고 말하며 춤과 노래를 준비해야 하는 상황에 대한 고충을 토로했다. 그러면서도 "'괜찮을까 하다가 예쁘게 봐주시겠지'라고 생각한다"며 팬들과의 만남에 대한 설렘을 나타냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr