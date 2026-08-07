배우 변우석이 아이유에게 선물한 생일 케이크가 '21세기 대군부인' 종영 3개월 만에 화제 되고 있다./사진=SNS 갈무리, 텐아시아DB

배우 변우석이 아이유에게 선물한 생일 케이크가 '21세기 대군부인' 종영 3개월 만에 화제 되고 있다./사진=SNS 갈무리

배우 변우석이 아이유에게 선물한 생일 케이크가 '21세기 대군부인' 종영 3개월 만에 화제 되고 있다.지난 6일 한 케이크숍 공식 SNS에는 "Birthday cake for @dlwlrma"라는 문구와 함께 사진 3장이 공개됐다. 사진에는 아이유가 케이크를 들고 찍은 셀카와 케이크 이미지가 담겼다.게시물에는 처음 업로드 당시 "ordered by"라는 문구와 함께 변우석의 SNS 계정이 태그됐지만, 현재는 관련 내용이 삭제된 상태다. 다만 해당 게시물을 본 팬들을 중심으로 관련 사실이 온라인에서 확산하며 관심을 끌고 있다.케이크는 보라색 왕관 모양의 화려한 디자인으로 눈길을 끈다. 팬들은 지난 5월 생일을 맞은 아이유를 위해 MBC '21세기 대군부인'에서 호흡을 맞춘 변우석이 주문 제작한 케이크로 추정하고 있다.'21세기 대군부인'은 지난 5월 16일 자체 최고 시청률 13.8%를 기록하며 종영했다. 이날은 아이유의 생일이기도 하다.아이유는 지난달 배우 이종석과 4년간의 공개 연애를 마무리하고 결별한 사실이 알려져 화제를 모았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr