이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '신애라이프'

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배우 차인표가 구강암으로 세상을 떠난 동생을 떠올리며 감당해야 했던 아픔을 털어놨다.7일 공개된 유튜브 채널 ‘신애라이프’ 영상에는 차인표가 출연해 신애라와 함께 인생에서 힘들었던 순간들을 이야기하는 모습이 담겼다.영상에서 차인표는 지난 2013년 구강암으로 세상을 떠난 친동생 이야기를 꺼냈다.그는 당시 SBS 토크쇼 ‘땡큐’ 진행 중이었지만 동생을 돌보기 위해 프로그램에서 하차했다고 밝혔다.차인표는 “어떻게 해서든지 동생을 살려야 했다. 구강암이라 먹지를 못하니까 방법이 없었다”며 “토크쇼가 잘 되고 있었는데 그만뒀다. 나중에 방송도 없어지고 미안했다”고 말했다.이어 “동생을 잃는다는 것은 동생을 잃은 아픔을 내가 느낄 여유가 없어진다는 것”이라고 전했다.이에 “자식을 잃은 부모님이 계시고, 아빠를 잃은 조카가 있고, 남편을 잃은 동생의 아내가 있으니까 나는 후순위로 밀렸다”고 고백했다.차인표는 “그분들을 챙기다 보면 나는 내 동생을 잃은 슬픔을 삭일 여유가 없더라”며 당시 느꼈던 또 다른 차원의 고통을 전했다.또 동생의 마지막 순간 곁에서 손을 잡고 함께 기도해준 신애라에게 고마움을 표현하며 “살면서 당신에게 두고두고 가장 감사하게 생각하는 장면”이라고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr