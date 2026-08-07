정은채가 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

하지원이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

하지원이 공식석상에 참석했다./텐아시아 DB

하영이 제작발표회에 참석했다./텐아시아 DB

하영이 제작발표회에 참석했다./텐아시아 DB

정은채가 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

하지원은 영화 '비광' 행사에, 하영은 넷플릭스 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회, 정은채는 SBS '재벌X형사' 시즌2 제작발표회에 참석했다.류예지 기자: 배우 하지원이 완벽한 몸매 관리가 돋보이는 원숄더 드레스로 시선을 사로잡았다. 하지원은 영화 제작보고회에 참석해 블랙 원숄더 의상을 선택했다. 군더더기 없는 실루엣의 드레스는 한쪽 어깨를 과감하게 드러내며 특유의 시크한 분위기를 극대화했다.무엇보다 눈길을 끈 것은 탄탄한 바디라인이다. 매끈한 직각 어깨와 선명한 쇄골 라인, 군살 없는 팔 라인이 원숄더 디자인과 어우러져 건강미를 한층 부각했다. 오랜 시간 꾸준한 자기 관리로 완성한 몸매가 그대로 드러나는 순간이었다.김지원 기자: 하지원은 블랙 컬러의 원숄더 톱과 와이드 팬츠를 매치해 군더더기 없는 올블랙 스타일링을 선보였다. 한쪽 어깨와 쇄골 라인을 과감하게 드러낸 비대칭 디자인으로 시선을 사로잡았다.액세서리는 귀걸이, 손목시계 정도만 착용해 전체적으로 깔끔한 분위기를 냈다. 헤어 역시 단정하게 묶은 뒤 얼굴 양옆으로 잔머리를 자연스럽게 내려 세련된 인상을 강조했다. 화려한 장식 없이 블랙 컬러와 어깨선만으로 존재감을 보여주는 스타일링이었다.박주원 기자: 원 오프숄더 디자인의 슬리브리스 톱으로 직각 어깨와 탄탄한 팔 라인을 과감하게 드러냈다. 비대칭으로 흐르는 프릴 디테일은 상체에 입체감을 더했다.다만 상의부터 팬츠까지 블랙으로 통일한 데다 눈에 띄는 패턴이나 액세서리마저 없어 전체적인 스타일링은 다소 심심하게 느껴졌다. 메탈릭 액세서리나 컬러 포인트를 하나만 더했어도 올블랙 특유의 무게감을 덜어내면서 한층 세련된 룩을 완성할 수 있었을 듯하다.류예지 기자: 배우 하영이 사랑스러운 플로럴 원피스로 반전 매력을 선보였다. 하영은 제작발표회 현장에서 플라워 패턴이 돋보이는 미니 원피스를 입고 무대에 올랐다. 화사한 아이보리 컬러에 은은한 꽃무늬가 더해진 의상은 로맨틱한 분위기를 자아냈고, 자연스럽게 늘어뜨린 긴 생머리와 어우러져 청순한 비주얼을 완성했다.평소 털털하고 중성적인 이미지가 강했던 하영인 만큼 이번 스타일링은 더욱 신선하게 다가왔다. 플로럴 원피스를 입은 그는 부드럽고 여성스러운 매력을 한껏 드러내며 또 다른 얼굴을 보여줬다. 사랑스러운 미소와 차분한 포즈까지 더해져 마치 로맨틱 코미디 속 주인공이 현실로 걸어 나온 듯한 분위기를 자아냈다.김지원 기자: 하영은 아이보리 컬러 바탕에 꽃무늬가 있는 화사한 원피스로 로코 여주인공다운 매력을 뽐냈다. 몸의 선을 잡아주는 코르셋 형태의 상의와 풍성하게 퍼지는 스커트가 어우러져 사랑스러운 분위기를 완성했다. 발랄한 포즈와 생기 넘치는 분위기까지도 의상과 잘 어울린다.박주원 기자: 치맛단에 플라워 패턴을 더한 미니 드레스로 긴 생머리에 잘 어울리는 청순한 룩을 완성했다. 얇은 숄더 스트랩으로 직각 어깨와 쇄골 라인을 자연스럽게 드러냈고, 허리는 잘록하게 잡으면서 치맛단은 풍성하게 퍼져 여성스러운 실루엣을 강조했다. 여기에 높은 힐을 매치해 다리가 한층 길어 보이는 효과도 더했다.다만 플라워 패턴의 색감이 다소 선명해 자칫 촌스러운 인상을 줄 수 있다는 점은 아쉽다. 색을 조금만 덜어냈다면 의상과 하영의 청순한 분위기가 더욱 자연스럽게 어우러졌을 듯하다.류예지 기자: 배우 정은채가 형사 캐릭터에 걸맞은 스타일링으로 작품 분위기를 고스란히 담아냈다. 정은채는 제작발표회에서 데님 재킷과 와이드 팬츠를 매치한 셋업 패션으로 등장했다. 군더더기 없는 실루엣과 짙은 데님 컬러가 강단 있는 이미지를 완성했고, 극 중 형사 캐릭터의 당당한 매력을 자연스럽게 표현했다.다만 스타일링만 놓고 보면 한여름 날씨에는 다소 더워 보이는 것도 사실이다. 이날 36도를 웃도는 폭염이 이어진 가운데 긴소매 데님 재킷과 긴 팬츠를 갖춰 입은 모습은 보기만 해도 뜨거운 기운이 전해졌다. 캐릭터의 분위기를 살리는 데는 성공했지만, 무더위 속에서는 남다른 체력이 필요해 보이는 패션이었다.김지원 기자: 정은채는 상·하의 같은 소재, 같은 색깔의 데님 셋업을 선택해 차별화를 꾀했다. 짙은 네이비 컬러의 재킷과 와이드 팬츠로 시크하고도 중성적인 무드를 연출했다. 상·하의 전체에 들어간 잔잔한 패턴은 자칫 단조로울 수 있는 스타일링에 포인트를 준다.다만 큰 키와 늘씬한 체형인 정은채의 실루엣을 살리지 못했다는 아쉬움이 있다. 허리선이 잘 드러나지 않으면서 체형이 다소 직선적으로 보인다.박주원 기자: 하지원과 마찬가지로 올블랙 룩을 선택했다. 군더더기 없는 블랙 의상은 극 중 형사 캐릭터와 어우러져 카리스마 있는 분위기를 자아냈다. 다만 긴팔과 긴 바지에 두꺼운 소재까지 더해지면서 전체적으로 답답한 느낌을 줬다.여기에 허리 라인마저 잡아주지 않아 정은채의 늘씬한 체형을 제대로 살리지 못했다. 자칫 '부직포'를 연상시킬 정도로 옷이 뻣뻣해 보였지만, 정은채 특유의 세련된 이목구비가 이 같은 아쉬움을 상쇄했다. 그야말로 '패완얼'을 보여준 스타일링이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr