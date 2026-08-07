가수 박학기가 공식 석상에 참석했다./사진=텐아시아DB

가수 박학기가 MC를 맡은 유튜브 음악 토크쇼 '빈칸 채우기'가 첫선을 보인다./사진제공=포레스트미디어

가수 박학기가 MC를 맡은 유튜브 음악 토크쇼 '빈칸 채우기'가 첫선을 보인다.박학기가 진행하고 오준성이 연출하는 유튜브 음악 콘텐츠 '빈칸 채우기'가 7일 오후 7시 처음 공개된다.'빈칸 채우기'는 대중의 기억 속 실력파 가수들을 다시 무대로 초대해 음악과 삶의 이야기를 나누는 음악 토크쇼다. 화려한 무대 연출보다 라이브와 진솔한 대화에 초점을 맞춘 콘텐츠를 지향한다.첫 회에는 감성 듀오 유리상자가 출연한다. 오랜 시간 사랑받아온 대표곡과 함께 음악 인생을 돌아보는 이야기를 전하고, 관객들과 호흡하는 무대도 꾸민다.프로그램은 30~50명의 관객과 함께하는 공개방송 형식으로 진행된다. 가까운 거리에서 가수와 관객이 함께 호흡하며 공연을 완성하는 것이 특징이다.오준성 연출은 "음악은 화려한 무대보다 사람의 마음을 움직이는 진심에서 시작된다고 생각했다"며 "가수와 관객이 함께 추억을 나누고, 잊고 지냈던 감동을 다시 꺼내는 시간이 되길 바란다"고 말했다.또 "많은 선후배 아티스트들의 응원 덕분에 프로그램에 대한 기대가 더욱 커지고 있다"며 "첫 회를 시작으로 진정성 있는 음악과 이야기를 꾸준히 선보이며 세대를 아우르는 음악 콘텐츠로 자리매김하겠다"고 덧붙였다.첫 방송을 앞두고는 여러 스타의 축하 영상도 공개됐다. 각 분야 아티스트들이 프로그램의 출발을 응원하는 메시지를 전하며 관심을 끌고 있다.박학기가 MC를 맡는다는 점도 관심을 키운다. 박학기의 차녀 박정연은 SM엔터테인먼트 연습생 출신으로, 인형 같은 미모로 화제된 적 있다. 현재는 배우 박신혜가 소속된 솔트엔터테인먼트에서 배우로 활동 중이다. 박정연은 '지옥에서 온 판사', '트라이: 우리는 기적이 된다', '화려한 날들' 등에 출연했으며, 올해 방송 예정인 '100일의 거짓말'에도 합류했다.'빈칸 채우기' 첫 방송은 7일 오후 7시 유튜브 채널 '빈칸 채우기'를 통해 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr