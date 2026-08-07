그룹 더보이즈 선우 / 사진=선우 개인 SNS 캡처

그룹 더보이즈(THE BOYZ) 선우가 힙합 레이블 앳에어리어(AT AREA)와 전속계약을 체결했다.소속사 앳에어리어 측은 7일 텐아시아에 "최근 선우와 전속계약을 체결한 것이 맞다"고 밝혔다. 선우의 개인 활동은 앳에어리어가 담당하며, 더보이즈 그룹 활동은 최근 출범한 그룹 전담 레이블을 통해 이어갈 예정이다.선우는 2017년 더보이즈로 데뷔했다. 팀에서는 래퍼를 맡고 있지만 보컬과 퍼포먼스에서도 존재감을 보여왔다. 데뷔 전에는 Mnet '고등래퍼'에 출연했고, 올해 방송된 '쇼미더머니12'에서는 'Kiss Kiss Kiss' 무대에 참여했다.음악 작업에도 꾸준히 참여해왔다. 더보이즈 앨범은 물론 사운드클라우드를 통해 공개한 개인 음악에도 작사와 작곡으로 이름을 올렸다.이번 계약은 더보이즈가 그룹 활동과 개인 활동을 분리해 이어가기로 한 이후 나온 첫 개인 행보다. 앞서 상연, 제이콥, 영훈, 현재, 주연, 케빈, 큐, 선우, 에릭 등 9명은 그룹 활동을 함께 이어가기로 뜻을 모았고, 개인 활동은 각자 별도 소속사와 계약해 진행하기로 했다. 영훈은 최근 나무엑터스와 전속계약을 체결했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr