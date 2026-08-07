'재벌X형사' 시즌2가 베일을 벗는다./사진제공=SBS

'재벌X형사' 시즌2가 베일을 벗는다./사진제공=SBS

'재벌X형사' 시즌2가 베일을 벗는 가운데, 안보현이 폭탄테러범의 타깃이 된다.SBS 새 금토드라마 ‘재벌X형사2’는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수(안보현 분)와 새 팀장 주혜라(정은채 분)의 사이다 공조 수사극이다. ‘모범택시’, ‘열혈사제’, ‘지옥에서 온 판사’ 등 SBS 사이다 유니버스의 한 축을 이루는 작품이자, 2026년 SBS의 시즌제 라인업의 첫 스타트를 여는 기대작으로 주목받고 있다. 시즌1 당시 최고 시청률은 11%를 기록했고, 시즌2는 박지현이 하차하고 정은채로 여자 주인공이 교체됐다.이런 가운데 ‘재벌X형사2’ 측이 공개하 첫회 스틸 속 진이수는 본인 소유의 한수백화점을 여유롭게 거닐며 재벌 분위기를 뽐내고 있다. 이때 형사의 예리한 직감이 발동한 듯, 무언가를 예의주시하던 진이수는 의문의 물건을 발견한 뒤 직접 확인에 나선다.함께 있던 강하서 강력1팀 동료 박준영(강상준 분)과 최경진(김신비 분)의 얼굴이 돌연 사색이 되고, 움직이지 말라는 듯한 제스처를 취한다. 경찰 특공복을 입은 주혜라는 카리스마 넘치는 자태로 현장을 지휘하는 모습이다.해당 장면은 이수가 수상한 익명의 제보를 받고 현장에 출동했다가 사제폭탄을 발견한 상황이다. 실수로 폭탄을 만져버린 이수는 손을 뗐다간 백화점이 통째로 날아가버릴지도 모르는 일촉즉발의 위기에 놓인다. 그 순간 이수의 경찰학교 시절 악마 교관이었던 혜라가 ‘경찰청 대테러팀 팀장’으로 나타난다. 테러범의 타깃이 된 이수가 무사할 수 있을지, 살얼음판 같은 위기 속에서 재회한 이수와 혜라에게 어떤 일이 벌어질지 궁금증이 모인다.‘재벌X형사2’ 측은 “시즌2에서는 재벌형사이기에 마주할 수 있는 사건들이 펼쳐진다. 사건의 규모는 물론 기상천외한 사건 배경까지, 기존의 수사극에서는 접할 수 없던 에피소드들이 펼쳐질 예정이니 많은 기대와 관심 부탁드린다”라고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr