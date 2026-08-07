장윤정이 은퇴 고민에 대해 말했다./사진=텐아시아DB

장윤정이 은퇴 고민에 대해 말했다./사진='장공장장윤정'

가수 장윤정(46)이 은퇴 고민을 털어놨다.지난 6일 채널 '장공장장윤정'에는 '시니어 연애 특강 그리고 플러팅'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에는 개그맨 김경욱, 김해준이 각각 부캐인 시니어 모델 김와일드욱, 낭만부부 김기필로 분해 출연했다.이날 장윤정이 나이를 묻자 김기필은 "60대 초다"고 답했고, 김와일드욱은 "62입니다"고 부캐 나이를 밝혔다. 그러면서 김와일드욱은 "요즘 시니어 모델들은 본업을 은퇴하고 나중에 취미로 하시는 분들이 꽤 많다"고 설명했다.이에 장윤정은 "나는 너무 부러운 게 이렇게 나이 들어서 (즐기며 사는 것이 보기 좋다)"며 "나 같은 경우에는 가수를 그만뒀을 때 제2의 삶을 뭘로 살까 항상 고민한다"고 털어놨다. 김와일드욱이 시니어 모델을 추천하자 장윤정은 "시니어 모델은 자세가 좀 정해져 있냐"며 궁금증을 보였다.한편, 장윤정은 1999년 강변가요제 대상을 수상하며 데뷔했다. 이후 2004년 '어머나'가 엄청난 히트를 치며 트로트 여왕으로 자리매김했다. 2013년에는 방송인 도경완과 결혼, 슬하에 1남1녀를 두고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr