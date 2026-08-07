김수미 / 사진 = 김수미 유튜브 채널

다이나믹 듀오 멤버 개코의 전처 인플루언서 김수미가 인간관계에 대한 소신을 밝혔다.6일 유튜브 채널 '수미차올라'에는 '오랜만에 하는 무물타임. 전부 알려드려요! 김수미의 Q&A'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 김수미는 키와 몸무게에 대한 질문에 "166cm에 47kg다. 지금 살이 조금 빠졌다"고 가볍게 말문을 열었다.특히, 인간관계 고민에 대한 그의 솔직한 답변이 눈길을 끌었다. 김수미는 "상대방에게 무례하게 지적하는 사람은 어떻게 대응해야 하냐"는 구독자의 질문에 "그런 사람이랑 안 만나면 되는 거 아니냐. 나는 상처받고 끝나는 스타일"이라고 털어놨다. 이어 그는 "본인에게 상처주고 스트레스 주고 무례한 사람들은 끊어내야 하는 것 같다. 그게 누가 됐든"이라고 덧붙였다.또한 김수미는 "연상, 동갑, 연하 중에서 누가 좋냐"는 질문에 "연하가 좋다"고 답하면서도 수줍음을 감추지 못해 웃음을 안겼다.한편, 김수미는 2011년 개코와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 15년 만에 파경을 맞았다. 두 사람은 이혼 후에도 부모로서의 책임과 역할은 함께 감당할 것이라고 밝혀 놀라움을 안기기도 했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr