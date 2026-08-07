조세호 / 사진 = 조세호 SNS

코미디언 조세호가 8개월 만에 근황을 전했다.7일 조세호는 자신의 SNS에 "인스타로 인사드리는 건 오랜만이네요! '도라이버' 시즌6로 다시 찾아왔습니다. 이번 시즌도 재밌게 준비했으니 많은 관심 부탁드려요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 넷플릭스 예능 '도라이버' 시즌6 출연자 그룹 2PM 멤버 우영, 모델 겸 방송인 홍진경, 주우재, 코미디언 김숙과 나란히 선 채 환한 미소를 짓는 조세호의 모습이 담겼다.이날 베이지 중절모와 틴트 선글라스를 착용한 그는 특유의 익살스러운 표정을 지어 유쾌함을 자아냈다. 함께 공개된 스틸컷에서 그는 전설적인 록밴드 퀸의 프레디 머큐리 분장을 하고 등장하는가 하면 단발 가발과 올블랙 투피스를 걸친 채 사모님 포스를 자아내기도 해 예능감을 더했다.특히, 조세호는 지난해 12월 이후 약 8개월 만에 SNS 활동을 재개해 눈길을 끌었다. 그는 지난해 조직폭력배 연루설에 휩싸인 바 있다. 당시 소속사 측은 "단순한 지인 관계일 뿐 금품을 주고받은 사실은 없다"고 선을 그었다.조세호 역시 "여러 지방 행사를 다니다 보니 다양한 사람들을 만나게 됐다"며 "많은 분들이 우려하시는 것처럼 그 인연으로 인해 제기된 의혹들은 전혀 사실이 아니다"라고 설명했다. 그러면서도 그는 "이번 일을 겪으며 내가 맡고 있는 프로그램들에 누를 끼치는 것이 맞는지 돌아보게 됐다"며 고정 출연 중이던 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'과 KBS 2TV '1박 2일'에서 하차했다.한편, 조세호가 출연하는 '도라이버' 시즌6은 오는 8일 오전 11시에 첫 공개된다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr