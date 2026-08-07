김용빈./텐아시아 DB

사진 제공 = TV CHOSUN '금타는 금요일'

트로트 가수 김용빈과 정서주의 진진 대결이 성사된다.7일 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일' 33회에서는 진(眞) 김용빈과 진(眞) 정서주의 데스매치가 펼쳐진다. 여기에 챕터3 첫 메기 싱어까지 가세한다.이날 김용빈이 선곡한 노래는 남진의 '미워도 다시 한번'이다. 부드러운 이미지와는 상반된 묵직한 중저음으로 반전 매력을 선사한다. 해당 곡을 인생곡으로 꼽은 골든 스타 박현빈은 "목소리를 듣고 깜짝 놀랐다", "아주 멋있는 남자"라며 감탄한다.김용빈이 지목한 상대는 정서주다. 두 사람은 그동안 여러 차례 맞대결을 펼쳤지만, 정서주는 단 한 번의 무승부를 제외하면 모두 김용빈에게 패배했다. 이번만큼은 천적을 상대로 첫 승에 도전한다.정서주는 박현빈의 '아름다운 약속'으로 맞불을 놓는다. 무대를 본 출연진들은 "천사가 내려온 것 같다", "정서주를 위한 노래다", "요정 같았다"라며 찬사를 쏟아낸다. 안성맞춤 선곡을 들고 온 정서주가 이번에는 김용빈 징크스를 깰 수 있을까.하지만 두 사람의 승부는 여기서 끝이 아니다. 챕터3 첫 메기 싱어가 등장하며 또 한 번 긴장감을 끌어올린다. 중후한 저음으로 단 한 소절 만에 무대의 분위기를 뒤바꾼 비밀병기의 정체는 오늘(7일) 밤 10시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr